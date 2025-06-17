新的胡志明市为7月1日起运行两级地方政府模式做好准备

为准备自2025年7月1日起将两级行政体制投入运行，胡志明市、平阳省和巴地头顿省正努力完成有关组织、人事和基础设施的最后准备工作。



新的胡志明市总面积将超过6772平方公里，人口超过1400万，设有168个乡、坊和特区级行政单位。三个地方一致决定推行两级公共行政服务中心模式（即市级和乡、坊级）。新的胡志明市将设有168个公共行政服务中心，分布于168个乡、坊。



胡志明市人民委员会主席阮文得明确指出：从现在到7月1日，时间有限，确保168个乡坊顺利运行是当前首要任务，全市上下须以最快速度、最坚决态度、最高努力开展各项工作，全面满足人民和企业的需求，切实证明机构精简能够带来高效、有效的治理体系。其中要确保胡志明市与平阳省、巴地头顿省之间的系统高效联动。



在短时间内，本着积极主动和高度决心的精神，胡志明市科技厅和数字化转型中心已完成准备阶段，并成功在本市102个乡坊的公共行政服务中心进行两级地方政府模式的试运行。



胡志明市科技局局长林廷胜表示，市内102个乡坊级公共行政服务中心的试运行基本顺利。各项系统，包括视频会议系统、公文流转系统、行政手续处理系统等，在试运行中均实现顺畅运行。



通过试运行，各拟调任乡坊的干部、公务员已经了解自身在新体制下的岗位职责和工作方式。相关单位正加紧工作，致力于在数字平台上统一连接和处理行政手续系统，以便从7月1日起连接胡志明市新设的168个乡坊公共行政服务中心，确保全面准备到位。



鉴于两级地方政府模式在越南尚属首次、尚无先例，胡志明市委书记阮文年强调，所有乡、坊（拟任）领导必须认真参加培训和试运行，全面掌握新要求下的职能任务及系统运行方式。尤其是，在未来基层乡坊不再有上级县级政府的情况下，乡坊干部必须以全新的心态、新的工作作风，主动学习掌握新知识以适应新体制的运行要求。（完）