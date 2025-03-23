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新加坡总理黄循财访越：深化全面战略伙伴关系
陈福英大使表示，黄循财的此次访问具有重要意义。黄循财于2024年5月上任新加坡总理，根据东盟惯例，各国新任领导人通常会访问本地区国家，以加强关系并与伙伴国领导人会面。然而，除了这一惯例意义外，此次访问还体现了新加坡对与越南合作关系的高度重视，特别是在当前国际和地区形势快速而深刻变化的背景下，两国领导人加强交往对于维护双边和地区利益具有重要作用。
此外，新加坡总理的访问也是一个关键亮点，因为2025年对两国而言是一个具有特殊意义的年份。这一年标志着新加坡独立60周年和越南国庆80周年。值得注意的是，此次访问距离越共中央总书记苏林访问新加坡仅一周多的时间，表明两国高级领导人已迅速落实并推进双方在苏林总书记访新期间达成的共识和协议。
在合作方面，陈福英大使指出，越新建立外交关系已有52年，两国不再是陌生的合作伙伴，而是彼此深刻理解的朋友。因此，新加坡期望与越南在多个重要领域开展务实而高效的合作。其中，粮食安全和能源安全是新加坡优先考虑的合作领域之一。新加坡国土面积小、自然资源有限，而越南则拥有广阔的市场和丰富的资源。双方在海上风能或食品供应链等项目上的合作，将有助于新加坡实现可持续的能源和粮食安全。
此外，新加坡还希望推动经济合作项目，其中越新工业园区（VSIP）模式是一个突出典范，同时还有数据中心和金融合作项目。凭借在金融领域的强劲发展经验，新加坡可以协助越南建设具有区域影响力的金融中心。另一个重要的合作领域是人才培养。新加坡是全球领先的教育培训中心，且与越南地理距离较近。因此，新加坡可以为越南培训战略级领导人、专家、公务员、学生和劳动者，从而提升越南的人才素质。
在东盟合作框架内，陈福英大使强调，越南和新加坡都是积极且充满活力的成员国，始终将东盟视为共同维护地区和平与稳定的“大家庭”。越新合作关系不仅造福两国，还将有助于地区的整体稳定与发展。
为了推动双边关系与现有潜力相匹配，陈福英大使强调了三个重要因素。首先，两国需要在政策和方针上紧密协调，不仅在双边关系层面，还应在地区和国际合作框架内展开协作。两国领导人在地区和国际论坛上的定期会晤和交流，是确保在关键问题上达成共识的前提条件。
其次，越新两国应继续在全面战略伙伴关系框架下加强合作。尽管双方在多个领域拥有广阔的合作前景，但某些新兴领域仍处于法律框架和实施条件完善的阶段。良好的协调将有助于双方克服困难，推动务实合作。
最后，大使强调，需要集中资源来落实已达成的协议。对双边关系重要性的共同认识是必要条件，但将新倡议和新项目转化为现实才是充分条件，确保越新关系持续稳步发展，并为两国带来切实利益。（完）