新加坡总理抵达河内 开始对越南进行正式访问

在内排国际机场迎接新加坡代表团的有越南科学与技术部长阮孟雄、外交部副部长阮孟强、越南驻新加坡大使陈福英等。



陪同黄循财访问越南的代表团成员包括总理夫人吕子蕊，外交部长维文，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙、数码发展及新闻部政务部长兼卫生部政务部长拉哈尤·玛赞（Rahayu Binte Mahzam），外交部外交部第二常务秘书艾伯特•蔡（Albert Chua）等。



越南科学与技术部长阮孟雄在内排国际机场迎接新加坡代表团。图自越通社

黄循财此次访越正值越新积极推动双边合作潜力落地实施，以深化双方刚刚升级为全面战略伙伴关系的双边关系之际进行的。此前，越共中央总书记苏林对新加坡进行了访问，标志着两国关系迈上新台阶。



据越南驻新加坡大使陈福英介绍，此次访问在苏林总书记访问新加坡仅一周多之后进行的，因此，此访是落实两国高层领导在苏林总书记访问期间所达成共识与协议的重要步骤。



新加坡驻越南大使贾亚·拉特南（Jaya Ratnam）表示，苏林总书记近期访问新加坡的核心内容是重申两国加强双边合作的共同承诺。因此，新加坡总理此次访问越南的日程也体现了这一目标，同时寻求解决方案，以进一步深化新越关系，携手应对挑战，增强两国复苏能力，并实现共同发展。（完）