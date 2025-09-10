新闻
新加坡学者：越南迈入全面转型新阶段 发展潜力巨大
他指出，从一个深受战争折磨、长期受计划经济思维束缚的国家，到今天的崛起，越南这一代人可以引以为豪。武明姜强调，越南第一次重大而深刻的改革是1986年的革新开放， 此次改革的核心是赋予劳动生产力以自主权，特别是让农民和私营企业得以发展，这是解放生产力且具有奠基意义的重要一步。而当前的改革是“第二次改革”，与之前相比有本质不同，不仅仅是“破障”“解套”，而且是转向为建设一个现代国家打下制度性基础。他强调必须清醒认识这一点，为了可以超越中等发展水平，推动体制和法律体系的调整是必由之路。
在谈及越南精简行政机构、重绘江山的改革时，武明姜表示，实行两级地方政府制度是一项力度空前的战略性举措，体现出越南推进治理体系现代化的明确方向。他对越南干部所展现出的爱国意识与奉献精神表示赞赏，并指出，许多干部高度关注如何发挥自身潜力，真诚希望为人民服务，也具备相应能力，但显然需要有一个强有力的“支援团队”，在若干地方、乡、坊先行试点。
武明姜也表达了参与此类试点的意愿，以研究如何将其转化为一次重大的改革，成为发展中国家的宝贵经验，从而确保基层真正关心群众，解决问题，应用人工智能（AI）技术，并得到来自中央和省级的全面支持。
他强调，这是一道极具挑战性的难题，但如果越南能在未来3至6个月内，在物质条件、法律程序和人力等方面加以解决，完全是可以做到的。
武明姜教授评价，越南虽然已取得许多令人瞩目的成就，但仍有巨大的潜力可以进一步释放。数字技术的应用将帮助干部减轻行政事务负担，从而更专注于满足人民的愿望和诉求。他强调，现在正是越南进入一次深刻而全面的质变阶段的时刻，在这一背景下，机遇正在超越挑战。 （完）