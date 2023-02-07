新加坡外长维文：越南政府总理范明政访新是巩固两国关系的坚实基础

在越南政府总理范明政于2月8日至10日对新加坡进行访问之际，越通社驻新加坡记者已就此次访问的意义和今后两国关系展望对新加坡外长维文·巴拉克里希南（Vivian Balakrishnan）进行采访。

关于越南与新加坡两国关系，维文表示，越新两国建交50年来，两国关系呈现蓬勃发展势头。两国是悠久的朋友和亲密的伙伴，在各领域的合作不断深入。他对双边关系不断扩大和发展感到高兴。两国在贸易和投资领域蓬勃发展。在越南北部、中部和南部全国各地兴建了12个越南-新加坡工业园区，吸引投资资金170亿美元，创造超30万个就业机会。越新工业园区是在两国亲密友好关系、两国各位领导进行磋商后建立和成为两国双边关系长久的象征。

维文同时强调两国在数字技术、可再生能源、碳信用、绿色金融、网络安全和可持续基础设施等领域的合作机会较多。他鼓励各方关注探索在该领域的合作，从而建立互利伙伴关系，促进两国的利益。

关于范明政此次访新，维文热烈欢迎范明政首次对新加坡进行正式访问。在两国将在今年纪念建交50周年和建立战略伙伴关系10周年的背景下，此次访问更有意义。

谈到越新进口合作机会时，维文认为，首先两国应促进数字经济合作。这是两国的优先事项，其包括网络安全、跨界数据、智慧城市、创新、人工智慧和数字支付等新领域。新冠肺炎疫情已凸显了数字贸易和电商在确保供应链弹性和经营业务的连续性中的重要作用。在去年举行的一系列高层互访和接触中，双方领导已对促进数字化转型合作的重要性达成一致。其次，两国应促进可持续发展领域的合作。向新冠疫情一样，气候变化也是全球问题，只能通过各国政府和人民的共同努力才能解决。新加坡希望在可再生能源、碳信用、可持续基础设施等领域进行合作，力争实现到2050年碳排放为零这一雄心勃勃的目标。

2022年11月在第40届和第41届东盟峰会举行期间，两国总理同意指示两国有关部门研究建立越新“数字经济、绿色经济伙伴关系”。

维文希南认为，两国在这两个领域的合作潜力巨大。2021 年 6 月，两国同意成立数字经济工作组，为两国在该领域的合作奠定了基础。此外，双方有关部门还签署了有关数字技术、网络安全、保护个人数据等领域的合作谅解备忘录。

维文表示，越南提出2025年数字经济占国内生产总值（GDP）的20%的目标，并不断努力推进电子政务、电子社会和数字人口建设。这与新加坡的目标相一致。

至于绿色经济，新加坡和越南都提出了到2050 年实现净零排放目标。两国还期待共同努力，利用可再生能源实现可持续发展的未来。越南有大量的风能和太阳能，可以用来生产可再生能源，供国内消费，甚至出口到其他国家。在区域范围内，我们有了老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力一体化项目（LTMS PIP）。区域国家有许多机会创建一个共同的电网。因此，可以肯定的是，新加坡和越南在数字经济和绿色经济领域的合作空间非常广阔。

维文对范明政总理访问新加坡表示欢迎，同时认为，这将是两国讨论如何推进两国战略伙伴关系向前发展的大好机会。

“我们将共同努力，共创一个更绿色、更可持续的未来，致力于一个和平与繁荣的东南亚”，维文强调。（完）