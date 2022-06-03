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数字经济成胡志明市的新增长动力
数字经济被认为是胡志明市未来的增长动力，其具有许多促进发展的有利条件。 然而，该市的发展战略面临诸多挑战，尤其是在人力资源、政策机制、数字基础设施等方面。
胡志明市发展研究院近期的一项研究显示，2021年该市数字经济核心产业规模达约82.7亿美元，占地区生产总值（GRDP）的14%以上，预计今年将对GRDP的贡献率约15%。有足够的理由相信，到2025 年数字经济对全市GRDP的贡献率达 25%，至2030年增加为40% 的目标是可行的。
作为领先的数字化转型解决方案供应商的Misa股份公司胡志明市办事处经理黎友元认为，该市促进数字经济不仅是Misa以及所有从事信息技术行业的企业的良机。这也是业外企业的巨大机会，因为在将数字技术应用于管理时，企业的成本和人员队伍数量定会降低。从而，提升企业的竞争能力，可与国外企业竞争。
优势与挑战并存
专家们认为，数字经济不仅有利于增长，而且还助力提高劳动生产率、提供新商机、优化经济结构，促进城市快速且可持续发展，未来让人民更富裕。这一评价基于胡志明市是全国科学与技术的中心，具备促进数字经济发展的因素最多，特别是人力资源、信息技术企业、使用全国最大的数字转换数据库等。
胡志明市在建设电子政务和多领域中的智能应用等方面处于领先地位。在胡志明市，区块链、人工智能、大数据分析和物联网等新兴数字技术在工业基础设施方面可创造突破性的发展步伐，简化供应链和物流，以日益增长的动力而成为主导趋势。
越南RMIT大学管理系主任阮光忠副教授认为，除了有限的人力资源和数字基础设施，胡志明市乃至全国企业正在面临着诸多困难，尤其是小微企业占据了压倒性比重。在中小微企业总数中（占企业总数的97%），中型企业仅占2%左右，其余为微型企业（75%）和小型企业（23%）。
此外，大多数企业在管理方面仍然落后，未能满足价值链领军企业的要求，创新创意能力仍有限等。上述挑战对企业的生产率、竞争力和业务转型能力产生巨大影响，是融入全球价值链的巨大障碍。
人力资源的重要作用
阮氏梗教授、博士预测，未来5到10年胡志明市数字经济发展的人力资源需求将转向服务—产业—农业。那么，该市的人力资源将在服务业中占据较高的位置，需要为数字经济和智慧城市管理培训出高素质人力资源；其中，注重于为包括国家的管理领域在内的电子商务和信息技术、服务和工业生产、金融和数字银行、金融科技等行业的人力资源培训工作。
胡志明市发展研究院副院长范平安表示，为发展数字经济，该市提出了一些任务，包括：提高知识和数字技术，发展数字经济基础设施、平台、数据和应用，促进新商业模式的发展；支持创新创意，提升技术能力，为企业构建数字生态系统；提高关于数字经济发展的国家管理效果、效率，发展各行业、领域中的数字经济等。
与此同时，该市确定集中优先第10个行业进行数字化转型，包括：医疗、教育、交通运输、金融银行、旅游、农业、物流、环境、能源、人力资源培训； 到2025年发展宽带基础设施，家庭户和乡覆盖率分别达95%以上和100%，到2030年，覆盖全市并普及5G。
在胡志明市数字化转型生态系统和数字经济发展生态系统中起着中介作用的光忠软件公园下属胡志明市数字化转型咨询与支持中心（DXCenter）经理潘芳松表示，该中心正在为信息与通信技术商业生态系统做好准备，以便在政府各机关、部门、行业和协会的支持下，推动数字经济步入务实。
目前，胡志明市为贸易对接、促进扩大数字化转型范围、发展数字经济创造了良好条件。数字化转型是一个巨大的问题，要想成功实施，除了成本和技术问题外，最重要的是数字化转型过程对企业和单位的适用性和效率。
目前，我们需要了解企业需要哪些活动来支持他们促进日常运营和生产过程。Misa股份公司胡志明市办事处经理黎友元表示，应用数字技术首先需要解决从小问题起，不能全部同时进行，因为数字化转型还基于成本和团队意识。胡志明市在信息技术人力资源方面领先于全国，为了促进数字经济发展，该市需要采取措施来实现企业资源与市政府对接，以解决具体问题，成功促进数字经济。
越南RMIT大学区块链创新中心执行总裁杰森·波茨（Jason Potts）博士认为，尽管胡志明市在通过不同渠道提供受过培训的人力资源方面比其他地方具有优势，但人力资源的质量和培训结构仍然不能满足目前的数字经济、企业的发展需要。
除了推进数字化转型、数字经济发展和智慧城市建设项目外，胡志明市还需要制定至2030年服务于数字经济的发展的人力资源开发总体规划。其中，要重新调整由城市管理和分类的职业培训单位系统结构，按照国家为服务于数字经济发展和经济结构转型而必须进行投资的行业而安排培训单位等。（来源：《人民报》）
胡志明市发展研究院近期的一项研究显示，2021年该市数字经济核心产业规模达约82.7亿美元，占地区生产总值（GRDP）的14%以上，预计今年将对GRDP的贡献率约15%。有足够的理由相信，到2025 年数字经济对全市GRDP的贡献率达 25%，至2030年增加为40% 的目标是可行的。
作为领先的数字化转型解决方案供应商的Misa股份公司胡志明市办事处经理黎友元认为，该市促进数字经济不仅是Misa以及所有从事信息技术行业的企业的良机。这也是业外企业的巨大机会，因为在将数字技术应用于管理时，企业的成本和人员队伍数量定会降低。从而，提升企业的竞争能力，可与国外企业竞争。
优势与挑战并存
专家们认为，数字经济不仅有利于增长，而且还助力提高劳动生产率、提供新商机、优化经济结构，促进城市快速且可持续发展，未来让人民更富裕。这一评价基于胡志明市是全国科学与技术的中心，具备促进数字经济发展的因素最多，特别是人力资源、信息技术企业、使用全国最大的数字转换数据库等。
胡志明市在建设电子政务和多领域中的智能应用等方面处于领先地位。在胡志明市，区块链、人工智能、大数据分析和物联网等新兴数字技术在工业基础设施方面可创造突破性的发展步伐，简化供应链和物流，以日益增长的动力而成为主导趋势。
越南RMIT大学管理系主任阮光忠副教授认为，除了有限的人力资源和数字基础设施，胡志明市乃至全国企业正在面临着诸多困难，尤其是小微企业占据了压倒性比重。在中小微企业总数中（占企业总数的97%），中型企业仅占2%左右，其余为微型企业（75%）和小型企业（23%）。
此外，大多数企业在管理方面仍然落后，未能满足价值链领军企业的要求，创新创意能力仍有限等。上述挑战对企业的生产率、竞争力和业务转型能力产生巨大影响，是融入全球价值链的巨大障碍。
人力资源的重要作用
阮氏梗教授、博士预测，未来5到10年胡志明市数字经济发展的人力资源需求将转向服务—产业—农业。那么，该市的人力资源将在服务业中占据较高的位置，需要为数字经济和智慧城市管理培训出高素质人力资源；其中，注重于为包括国家的管理领域在内的电子商务和信息技术、服务和工业生产、金融和数字银行、金融科技等行业的人力资源培训工作。
胡志明市发展研究院副院长范平安表示，为发展数字经济，该市提出了一些任务，包括：提高知识和数字技术，发展数字经济基础设施、平台、数据和应用，促进新商业模式的发展；支持创新创意，提升技术能力，为企业构建数字生态系统；提高关于数字经济发展的国家管理效果、效率，发展各行业、领域中的数字经济等。
与此同时，该市确定集中优先第10个行业进行数字化转型，包括：医疗、教育、交通运输、金融银行、旅游、农业、物流、环境、能源、人力资源培训； 到2025年发展宽带基础设施，家庭户和乡覆盖率分别达95%以上和100%，到2030年，覆盖全市并普及5G。
在胡志明市数字化转型生态系统和数字经济发展生态系统中起着中介作用的光忠软件公园下属胡志明市数字化转型咨询与支持中心（DXCenter）经理潘芳松表示，该中心正在为信息与通信技术商业生态系统做好准备，以便在政府各机关、部门、行业和协会的支持下，推动数字经济步入务实。
目前，胡志明市为贸易对接、促进扩大数字化转型范围、发展数字经济创造了良好条件。数字化转型是一个巨大的问题，要想成功实施，除了成本和技术问题外，最重要的是数字化转型过程对企业和单位的适用性和效率。
目前，我们需要了解企业需要哪些活动来支持他们促进日常运营和生产过程。Misa股份公司胡志明市办事处经理黎友元表示，应用数字技术首先需要解决从小问题起，不能全部同时进行，因为数字化转型还基于成本和团队意识。胡志明市在信息技术人力资源方面领先于全国，为了促进数字经济发展，该市需要采取措施来实现企业资源与市政府对接，以解决具体问题，成功促进数字经济。
越南RMIT大学区块链创新中心执行总裁杰森·波茨（Jason Potts）博士认为，尽管胡志明市在通过不同渠道提供受过培训的人力资源方面比其他地方具有优势，但人力资源的质量和培训结构仍然不能满足目前的数字经济、企业的发展需要。
除了推进数字化转型、数字经济发展和智慧城市建设项目外，胡志明市还需要制定至2030年服务于数字经济的发展的人力资源开发总体规划。其中，要重新调整由城市管理和分类的职业培训单位系统结构，按照国家为服务于数字经济发展和经济结构转型而必须进行投资的行业而安排培训单位等。（来源：《人民报》）