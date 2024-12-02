“数字河粉”亮相2024年河内美食文化节

2024年河内美食文化节开幕式暨“河内河粉”列入国家级非物质文化遗产决定公布仪式于11月29日晚在河内二征夫人郡统一公园举行。河内美食文化节于12月1日结束。



河内市人民委员会副主席武秋河在开幕式上致辞时表示，继三届美食文化节的成功举办后，2024年河内美食文化节将以“河内连接五大洲”为主题，吸引来自阿尔及利亚、阿根廷、阿塞拜疆、巴西、印度、伊朗、日本、蒙古、老挝、俄罗斯、斯里兰卡、土耳其、韩国、法国、意大利、委内瑞拉等16个国家以及河江、山罗、谅山、兴安、北宁、庆和、清化、广平等国内其他8个省份的代表参加，展位规模超过80间。通过美食文化节，各组织、个人和艺人有机会会面交流、推广产品，体验各国家、地区和国内各省市独特的饮食文化特色。

河内市人民委员会副主席武秋河强调，今年的亮点是“河内数字河粉”活动，这是一个将传统美食与技术相结合的独特倡议，其意义在于在数字技术时代得到大力发展背景下，传统河粉不仅得到了保护，而且还得到了大力发展，成为河内文化产业的创意产品。



在2024年河内美食文化节开幕当晚，参加“河内数字河粉”活动的河内居民和游客可品尝由智能机器人准备和服务的传统河粉，并可以了解河粉制作过程中的技术应用和数字化转型。（完）