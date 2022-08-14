数字化转型助力推动智慧新农村的建设



该计划将持续到2025年底，在全国农村地区开展实施。其总体目标是加大在新农村建设中的数字技术应用力度，旨在增加新农村建设国家目标计划的实施效率，进而助于促进农村地区经济，提高人民生活水平，缩短农村与城市在服务质量方面的差距，并逐渐打造智慧新农村。