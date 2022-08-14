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数字化转型助力推动智慧新农村的建设
政府总理签署了924号决定（924/QĐ-TTg），批准《2021-2025年阶段新农村建设中的数字化转型，面向智慧新农村计划》（以下简称计划）。
该计划将持续到2025年底，在全国农村地区开展实施。其总体目标是加大在新农村建设中的数字技术应用力度，旨在增加新农村建设国家目标计划的实施效率，进而助于促进农村地区经济，提高人民生活水平，缩短农村与城市在服务质量方面的差距，并逐渐打造智慧新农村。
在新农村建设中的数字政务建设方面，该计划力争至2025年，国家新农村建设目标计划在数字技术平台上以同步且统一的方式进行。其中，在网络环境中处理的中央级和省级工作档案达90%以上；县级工作档案达80%以上；乡级工作档案达60%以上。
同时，该计划还提出了推动数字经济以促进农村经济发展的目标。具体的是，力争至少70%的乡级地方成立合作社；70%的县级地方开展与消费主要农产品相结合的生产对接模式。其中，50%的生产对接模式与应用数字技术的原料区相结合。
此外，该计划力求让至少 40% 的县级和乡级地方通过在线应用程序提供至少一项基本服务（如：卫生、教育、社区监测、安全秩序、环境、文化），并组织征求人民和社区对新农村建设成果的满意度；每个中央直辖省市在其最突出的领域（如：经济、乡村旅游、环境、文化等）上开展至少一个智慧新农村乡级模式，从而为2026-2030年期间智慧新农村国家标准奠定基础。
为了达到上述目标，该计划提出了一些主要任务，如：加大宣传工作力度，提高各地方政府、干部和居民社区对新农村建设中的数字化转型的认识和思维；加强新农村建设中的数字政务建设工作；推动农村经济发展中的数字经济；加快新农村建设中的数字社会发展速度，加大在征求人民对新农村建设结果满意度方面的数字技术应用力度等。（完）