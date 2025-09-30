政府总理颁布关于集中应对和克服第10号台风及台风洪涝灾害后果的指令

根据政府的指令，第10号台风已直接影响清化到顺化各省，出现8至9级大风，阵风10至13级。9月27日和28日，广治、顺化、岘港以及清化西部地区等多地出现强降雨。



据预报，台风将在沿海各省继续造成大风，第10号台风环流从现在起至2025年9月30日仍将给北中部和北部地区造成强降雨，尤其是从清化到顺化，以及富寿、山罗、老街等省。低洼地区、河边、溪边和沿海地区发生洪涝的风险极高，特别是在北部和北中部山区、中游地区存在山洪、泥石流和山体滑坡的重大风险。



为保障人民生命安全，减少人民和国家的财产损失，政府总理要求：各部部长、政府直属机构和部门首长；上述各省、市党委书记和人民委员会主席根据其职能、任务和权限，继续迅速、认真、有效地贯彻落实越共中央书记处常务委员会的指示以及政府总理第5号指令的要求；同时要调集力量开展领导和指导，动员一切资源，坚决开展应对台风过后可能出现的高潮位、强降雨、洪涝、山洪、泥石流和山体滑坡等工作，尽快克服台风、洪水造成的后果，迅速恢复和稳定人民生活秩序。



义安省边防部队协助渔民将船只驶入避风锚地。图自越通社

上述各省、市领导指示基层政府组织对受台风、洪水影响的地区进行严格管控，在尚未得到安全保障的情况下，不得让群众从避难场所返回家中；根据各地区的具体情况作出决定，并制定最大限度的支持方案，将已确保安全地区的群众从避难场所送回家中。



继续部署各项应对台风过后强降雨的措施，尤其是应对山洪、泥石流、山体滑坡以及水库大坝安全的工作。



国防部、公安部、工贸部、农业与环境部、建设部等部长在自己的权限内指导展开相关措施，协助人民群众尽快克服台风、洪灾后果。



有关部委行业和地方政府须严格执行每日报告制度，于每天15时之前通过政府办公厅主任向政府总理报告灾害应对情况和处理结果；对超出权限的问题提出建议。（完）