政府总理要求全力迅速开展10号台风灾后重建工作 确保人民生活稳定

通知中指出，根据农业与环境部截至2025年10月1日汇总的各地初步报告数据，本次台风和洪涝已导致54人死亡或失踪，140人受伤；至少154间房屋倒塌或被冲毁，超过15.4万户房屋屋顶被掀或受损；数万公顷水稻田、农作物及水产养殖区被淹；1392所学校受损；大量堤防、交通、水利、电力、通信等基础设施遭到破坏，导致停电、停水、通讯中断；超过6万棵树木折断或倒伏；数万头牲畜和家禽死亡，数千个水产养殖网箱被冲走。经济损失估计达数万亿越盾。



动员一切力量，全力以赴开展灾后恢复重建工作



灾害发生后，越共中央书记处常务委员会和总书记苏林已先后发出指示，要求全力克服灾害影响，并慰问灾区干部群众。政府总理根据台风动态，先后签发了8份通知，指导各部委和地方实施防灾救灾措施。然而，目前灾后恢复进展仍较缓慢，人民生活和生产面临诸多困难。为此，政府总理要求各部部长、政府直属机关首长，以及相关省市的党委书记和人民委员会主席，依据各自职能、职责和权限，进一步加强领导，动员一切力量和资源，坚决开展灾后恢复工作，尽快稳定民众生活。



支持民众修缮住房、学校、医院，尽快恢复电力、通信和供水，恢复生产



政府总理要求相关省市立即组织力量，全面核查房屋、教育、医疗设施及关键基础设施的受损情况，并于2025年10月3日上午10时前将结果报送财政部、农业与环境部及政府办公厅，以便汇总后于当天上报政府总理。同时，要动员当地力量、军队、公安、青年和预备役等，全力协助民众克服灾害影响，重点包括：



支持民众新建和修缮房屋，为失去住所的家庭安排临时安置点；按规定落实对因灾死亡、失踪人员，以及房屋倒塌、冲毁或严重损毁家庭实施救助政策，相关工作最迟须于2025年10月5日完成。



立即修复学校和医疗设施，确保学生有校舍上课、有书本和学习用品，居民享有基本医疗服务；修复工作须于10月5日前完成。



责成电力、通信和供水企业立即抢修受损系统，最迟于10月5日恢复运行，以保障民众生活和生产活动尽快恢复正常。



尽快清理道路障碍，恢复交通畅通；打捞和修复沉没船只，恢复水产养殖和农业生产，尽快稳定民众生计。



密切监控市场供应，确保食品、生活必需品及修缮物资充足，严厉打击囤积居奇、借灾牟利等行为。



备足力量与装备，包括直升机，支援受困地区



政府总理要求国防部、公安部所属单位随时准备好人员、物资、装备和交通工具（包括在必要时出动直升机），全力支援地方开展灾后恢复。

洪水导致清化省多户民房被淹。图自越通社

工贸部须督促越南电力集团等单位确保水电站大坝安全，调集力量和物资，加快抢修受损电网，最迟于10月5日恢复供电。



科技部须督促VNPT、Viettel、Mobifone等电信企业尽快修复受损通信系统，确保通信畅通，满足指挥调度及民众生活生产需要。



农业与环境部须及时汇总灾害损失和灾后重建工作进展，每日13时前向总理报告，并指导各地恢复农业生产，及时处理有关种苗、物资、化学品等方面的援助建议。



教育培训部须指导各地修复受损教育设施，保障教学条件；卫生部须组织开展环境卫生清理和疫病防控工作，确保清洁饮水和食品安全，防止疫情发生。



建设部须指导地方尽快修复受损道路，确保交通安全畅通，特别是主要交通干线。



财政部须尽快汇总情况，并提出紧急资金拨付建议，以支持各地开展灾后恢复，相关报告须于10月2日提交政府总理。



政府总理指派副总理陈红河继续密切跟踪灾情，指导各部委和地方落实灾后恢复任务。此前，陈红河已于2025年10月1日签署第182/CĐ-TTg号通知，要求紧急统计损失并开展救灾工作。（完）