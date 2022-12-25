政府总理范明政：2023年为全国所有村寨通电通网

越南政府总理、越南国家数字化转型委员会（以下简称：委员会）主任范明政12月25日上午主持召开会议，就《2022-2025年发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序服务于国家数字化转型和展望2030年提案》（第6号提案）实施一年情况进行初步总结，同时评估2022年委员会运行情况，部署2023年工作任务。

会议以线上线下相结合方式举行，在政府总部设置主会场，同时在各省市人民委员会总部设分会场。

委员会代表在会上做的报告显示，2022年，政府和工作组已切实指导推进第6号提案落地见效。借此，社会各界对国家数字化转型的认识和行动计划继续发生积极变化。国家管理模式从传统管理向数字化管理转变并取得初步成果。许多数字产品和服务陆续推出并及时向人民和企业提供服务。

数字化转型相关体制、机制和政策的完善工作和法律环境的优化工作得到高度关注和切实指导并取得积极成果。从中央到地方的信息技术基础设施和数字平台不断发展，更加有效地满足数字化转型的要求。越南固网和移动宽带接入速度分别位列第45位和第52位，高于世界平均水平。

另一方面，越南企业日益关注信息安全保障工作并逐渐掌握网络信息安全生态体系。数字化转型人力资源得到应有关注并取得积极成果。

数字经济和数字社会发生了诸多积极变化，特别是电子纳税、电子发票、电子商务和非现金支付。 99% 的企业采用电子缴税方式， 100%企业使用电子发票。2022年电商销售额在零售市场占7.5%，超额完成了既定目标。

范明政总理在会上发言时高度评价各部门、机关和地方在推进数字化转型进程中所做出的努力和所取得的成果。2022年委员会行动计划中的12项指标中的9项和107项目标中的101项已经完成；第6号提案中225项任务重的59项已经完成，其他166项正在实施当中。

范明政总理指出，“目前全国仍有266个村寨缺电缺网，要求工贸部、信息传媒部和企业国有资产管理委员会指导有关机关在2023年必须为这些村寨通电通网，使全国所有村寨都能通电和上网，为所有人创造平等的发展机会，不让任何人掉队。”

范明政总理指出，2023年是“通过创建和挖掘数据创造新价值”之年，其中重点任务为推进数字化转型并实现数据共享共用；保护个人数据；充分利用数据为人民和企业提供更加优质的服务；为建立独立自主的社会主义市场经济体制与深入广泛融入国际社会齐头并进做出贡献。范明政总理表示相信，以第6号提案为重点的数字化转型计划必将出色完成各项既定目标和任务。（完）