政府总理范明政：越南教育事业发生了重要转变，教育网络已扩展到全国各地

值此胡志明主席发出“爱国竞赛号召书”75周年（1948.6.11-2023.6.23）之际，越南教育与培训部同越南学习促进会于6月10日上午举行了“2023-2030 年全国参加学习型社会建设，促进终身学习运动”启动仪式。越南政府总理、中央奖励竞赛委员会主席范明政出席并宣布运动正式启动。

启动仪式以线上线下相结合方式举行，主会场设在河内 Phenikaa 大学，并在全国各省市设立63个分会场。

据教育和培训部的报告，从2005年至今，政府总理曾三度批准建设学习型社会的提案，分别在2005-2010年、2021-2022年和2021-2030年等三个阶段。这些提案的开展落实已经带来许多重要结果，尤其是成人教育机构数量和质量双双提升，更好地满足人民群众的学习需求。

目前，越南全国成人教育机构共有17459所，其中，民办机构特别是信息学和外语中心数量迅速增加。截至目前，全国所有63个省市达到一级扫盲标准，实现5岁儿童学前教育普及，并达到小学教育二级普及标准和初中教育一级普及标准。

与此同时，越南学习型社会建设过程中还存在不少困难和障碍。对学习促进和设学习型社会建设工作的意识还不够；校外终身学习活动不丰富，并遇到很多困难；高校在学习促进、人才培养和学习型社会建设中的参与度仍然不足等。

越南政府总理范明政在活动上正式启动了 “2023-2030 年全国参加学习型社会建设，促进终身学习运动”，并强调，多年来，教育培训事业受到越南全党、全民、全军的高度重视。教育培训被确定为国家头等大事；教育投资就是对发展投资。学习促进、人才培养和学习型社会建设工作受到全社会的关注，并在全国范围内不断走向纵深。

范明政同时强调，越南教育事业发生了重要转变；教育网络已扩展到全国各地，特别是偏远地区、边境、海岛和少数民族地区；教育工作中的不少弱点已经得到克服；培训类型丰富多样，为各阶层人民提供学习机会。

范明政指出，胡志明主席的“世界在进步，不学习就是落后”的教导到现在依然受用。终身学习、建设学习型社会的趋势已在多个国家得以实施。目前，全球已有1000多个城市参与“教育之城、学习之城”的倡议。

仪式上，政府总理、越南祖国阵线中央委员会主席、教育培训部部长、越南学习促进会主席及各部委、中央团体领导代表按下了启动键，响应政府总理发起的竞赛运动。（完）