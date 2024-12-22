政府总理范明政：朗努、南宗、库旺将成为模范村庄、幸福村庄

12月22日上午，越南政府总理范明政出席老街省保安县的朗努（Làng Nủ）村和北河县的南宗（Nậm Tông）村、库旺（Kho Vàng）村居民区重建项目落成典礼。这三个村于2024 年 9 月初因 第3号台风“摩羯”（Yagi）而发生山洪和山体滑坡，造成数十人死亡和失踪，数十间民房被掩埋、被冲走。落成典礼在朗努村重建区现场举行。

出席活动的有越南国防部部长潘文江大将，交通运输部长陈鸿明，民族委员会主任侯阿令，越南祖国阵线中央委员会副主席、秘书长阮氏秋霞，广平省委书记黎玉光，老街省省委书记邓春风等。

出席落成典礼前，范明政与代表们在以前的朗努村文化馆上香缅怀遇难者。

2024年9月，超强台风“摩羯”登陆，给越南北部各省造成重大人员伤亡和财产损失。在老街省，第3号台风造成139人死亡，12人失踪，88人受伤；经济损失估计超过 7万亿越盾。朗努、南宗、库旺等村遭受山洪，导致数十人死亡和失踪，数十间民房被掩埋、被冲走。

在党和国家领导人特别是政府总理范明政的指示和号召下，全国人民和国际友人齐心协力解决台风后果，其中包括重建朗努、南宗、库旺三村。

朗努居民区重建项目于9月21日开工，共建有40套面积96平米的两层房屋。南宗居民区重建项目于9月22日开工，建设15套房屋，平均面积约110平米，还有文化馆、学校、水电系统等其他设施。库旺居民区重建项目于9月21日开工，共建设35套60平米的房屋，以及为人民生活服务的多项配套工程和文化设施。

范明政对项目提前完工表示赞赏，对老街省各级党委、政府的努力以及各机关、单位、地方、个人，特别是越南人民军等力量秉持着“为人民服务”精神的积极参与和贡献表示肯定和给予表彰。

范明政指示全国特别是老街省今后一个时期继续解决自然灾害的后果，努力确保受自然灾害影响的群众生活和生产恢复稳定。在朗努村，除了安排生产用地外，还需修建水坝、水库，为当地居民养殖水产创造条件。

范明政同时指示自然资源与环境部抓紧向政府提交关于预防和应对北部山区和中部地区山体滑坡和山洪暴发的提案，以确保该地区安全。这些区域。范明政还要求老街省在2025年12月31日前，老街省必须完成清除1.1万间危旧房屋的任务。

范明政要求朗努、南宗、库旺三村人民继续团结互助，尽快恢复正常生产生活秩序，与全国人民一道迈入越南民族奋发图强、繁荣昌盛的新纪元；相信朗努、南宗、库旺三个居民区将全面发展，成为模范村庄、幸福村庄。（完）