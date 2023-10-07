政府总理范明政：打击IUU捕捞 维护国家、民族和人民的利益

10月7日下午，越南政府总理范明政主持召开推进实施打击非法、未报告和无管制（IUU）捕捞措施视频会议，为迎接欧洲委员会监察团赴越南对打击IUU捕捞活动进行第四次检查做准备。

设在政府总部的会议主会场与28个沿海省市视频连线。政府副总理、国家打击IUU捕捞指导委员会主任陈流光；各部门和有关机关领导以及28个沿海省市领导出席。

会议上，与会代表集中对越南打击IUU捕捞工作进行全面评价，对取得的结果进行分析，指出存在的不足和提取经验教训；提出杜绝非法捕捞行为的任务和措施。

各位代表集中讨论制定和完善有关海鲜捕捞的法律法规、阻止和处理在外国海域非法捕捞的渔船、对渔民宣传、教育和说服工作、核查水产品原产地确认和认证档案、为人民创造生计和保障生活、促进水产养殖、保护海洋生态环境等。

范明政总理强调，打击IUU捕捞一直以来得到积极展开，政府集中领导和指导各部门和地方积极响应和参与。打击IUU捕捞的法律法规得到完善和巩固，严格管理渔船，加大对海上捕捞活动的监管，严格处理非法捕捞行为。

范明政强调，党和国家的贯穿主张是坚持、鉴定打击IUU捕捞、保护海洋、水产资源、实现可持续发展，将海洋经济发展与保护领土完整紧密相结合，尊重国际法等。

范明政认为，打击IUU捕捞是为了国家、民族的利益，为了人民的利益。范明政要求不断提高人民对执法和保护环境、可持续发展的认识。与此同时，为人民创造生计和解决就业，增加养殖和加工，减少自然捕捞；彻底解决各国家和阻止在水产捕捞的警告，不让新问题发生，不让IUU捕捞发生。

在此精神上，范明政要求各有关部门和地方统一认识，集中做好领导指导工作，采取强有力行动来有效实施打击IUU捕捞任务，尽快完成解决各不足的工作，有效实施打击IUU捕捞的任务和措施。

范明政要求中央宣教部、信息传媒部、农业与农村发展部、各部门和地方、新闻媒体机构做好对乡（坊）级、沿海渔民、有关组织和个人的渔业法中各规定，特别是打击IUU捕捞规定普及宣传工作；增加有关越南打击IUU捕捞的努力和结果宣传时间、信息和宣传质量；驳斥敌对势力歪曲党和国家关于打击IUU捕捞的主张和政策，越南在打击IUU捕捞做出的努力等的论调。

外交部传递出越南政府在打击IUU捕捞、阻止越南渔民侵犯外国海域的巨大决心和在该领域加强国际合作，同各国和组织配合有效处理发生问题，做好该领域的公民保护工作等的信息。

国防部牵头，同各沿海省市配合，集中落实强有利的措施，不让越南渔船侵犯外国海域非法捕捞现状发生。公安部尽快巩固档案，对进入外国海域非法捕捞行为有关的个人和组织提起诉讼。

农业与农村发展部继续组团赴各地方进行打击IUU捕捞工作进行检查，引导各地方开展该工作；迎接欧洲委员会监察团并同该团进行磋商，主动同各地方配合做好欧洲委员会监察团迎接和磋商工作，确保取得最好的结果。

范明政责成各沿海省市尽快编制与欧洲委员会监察团工作计划和议程；做好资料、迎接、招待等准备工作，确保欧洲监察团在越南期间的绝对安全。

范明政要求各省市人民委员会同国防部和有关部门保持密切配合，集中落实强有力措施，坚决不让地方渔船侵犯外国海域非法捕捞行为发生；落实好问责机制。

各省份同农业与农村发展部配合，对全部渔船数量进行检查和核查，从而进行分类，确保能跟踪和监管船队的所有活动并依法处理违法行为。

各沿海省市人民委员会严格落实渔船管理规定，完成全部渔船登记、质检和签发捕捞许可证，在国家渔业数据库更新渔船数据等。

越南水产加工与出口协会、水产品出口企业需同政府携手努力落实各项关于IUU捕捞的规定，不收购、加工和出口IUU捕捞的水产品；在调查、确认等工作中同有关机关保持紧密配合。

范明政建议人民提高公民的责任意识，在日常生活和工作中严格遵守法律，发挥环保和履行国际义务的责任。范明政总理呼吁渔民落实好申报制度，不进行IUU捕捞，这就是维护国家、民族的利益，渔民的利益和履行国际义务。（完）