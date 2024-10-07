政府总理范明政：战胜挑战 坚定不移实现2024年发展目标 为后续各年打下基础

7日，越南政府总理范明政在政府九月份例行会议上建议各部门、行业和地方努力奋斗实现2024年全年增长目标达7%以上。



在会议上，各部门、行业和地方已集中评价9月份和前9月经济社会情况，提出10月和第四季度工作任务；公共投资资金分配和拨付工作；3项国家目标计划实施情况等。



会议上，各省市领导对政府和政府总理的决心和果断指导工作表示欢迎，承诺认真落实政府、政府总理关于经济社会发展的指导和调控；建议继续推进分级分权，援助各地方纾解机制障碍，提供资金推动基础设施发展和开展具体项目，做好社会保障，尤其是为贫困群众消除危旧房屋，开展第三号台风后恢复重建工作。



范明政在会议以上做出结论时回顾了9月份、第三季度和前9月经济社会发展情况，指出存在的问题、困难和挑战及其原因，各经验教训。



范明政对今后背景、情况和各项任务进一步分析时要求各层级、地方密切关注国际和国内情况，制定合理的政策。及时、有效和高效的措施，及时报告超权限的问题，继续同步、大力实施各项任务和措施。



范明政同时明确指出全国力争胜利实施2024年各目标和任务的核心任务和措施，总体目标是推动增长，抑制通胀，确保各大平衡，抑制公债、政府债务、外债和预算赤字。



各部门、行业和地方集中开展第三号台风后恢复重建工作，稳定人民生活，推动生产经营复苏，恢复必要基础设施，抑制供应源货物价格，准备好十四届国会第八次会议各项报告法案；实施中央关于完善体制的结论。

范明政指导继续优先推动增长与维护宏观经济稳定并行，力争实现增长速度达7%以上，抑制通货膨胀，确保经济各大平衡；有效调控主动、灵活、及时的货币政策；与合理开放、有核心、有重点的财政政策和其他宏观政策同步、和谐、密切对接。



范明政要求国家银行维护汇率稳定，努力减少贷款利率，增加提供贷款，集中优先领域，力争全年信贷增长约15%，抑制风险和不良贷款。



财政部增加收入，节约预算开支，向发展提供资金；大力推动数字化转型，在收入管理中使用电子发票；彻底节约一般性支出，增加对发展的开支。财政部尽快研究、建议再发行1万亿越盾用于国家战略基础设施工程；维护市场、价格，尤其是成品油、必需品价格稳定等。



范明政要求各部门、行业和地方集中推进、创造公共投资资金拨付工作的突破，引导、敦促各部门、 行业和地方密切关注各项目，及时调转资金、大力推动三大国家目标计划实施，力争实施资金拨付率至少达95%。



范明政要求更新各传统增长动力，大力推动新增长动力，加强公私合作和吸引高科技、价值含量高的外资；有效开发各大、传统市场，大力拓展新市场；援助企业推广产品和开展贸促工作；推进市场发展，刺激国内消费需求、“越南人优先使用越南货”、电商、非现金支付。确保抑制好供应源、货物价格等。



各部门、行业和地方核查、及时推出适合、有效政策和机制，有效推动各新增长动力，尤其是地区经济、跨地区互联互通、数字化转型、绿色转型、循环经济、共享经济、知识经济和各新领域、高技术领域，如半导体、人工智能、云计算等。



范明政指出，需推进法律、体制完善，改革行政手续，推进国家数字化转型；改善营商投资环境、推动国家数字化转型、建立国家数据中心、纾解困难和挑战，推进保障性住房项目。



范明政表示相信，各部门、行业和地方携手，同心协力，全面胜利实施2024年各目标和任务，为2025年和后续各年经济社会发展注入动力。（完）