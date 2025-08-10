政府总理范明政：必须满足国家发展的用电需求，力争实现两位数增长

8月10日上午，越共中央政治局委员、政府党组书记、政府总理范明政出席了越共越南电力集团第四次代表大会（2025-2030年任期）。政府总理要求集团党委带领全集团满足国家发展的用电需求，并在未来实现两位数增长。



本着“团结—民主—纪律—突破—发展”的方针，越共越南电力集团第四次代表大会对2020—2025年任期大会决议的落实成果进行全面总结，明确2025—2030年任期的工作方向、任务及突破性措施。



越南政府总理范明政在大会上发表讲话时表示，党和国家已向电力行业授予最崇高的奖励和荣誉称号；既是莫大的荣誉，也体现了沉甸甸的责任，这要求该集团不断提升工作成效，做到年年有进步，下一任期要高于前一任期。



范明政总理对越南电力集团在民生保障工作中取得的成绩，并为民生保障工作投入了1.2620万亿越盾予以表彰，同时指出了电力行业需要克服的不足之处，强调了党的五大工作原则和五种领导方式，以及反浪费、反不正作风、反对在电力生产和分配中搞垄断等的作用。

政府总理还强调了在领导、指导和组织落实各项任务过程中所汲取的经验教训，并对大会提出未来时间的工作任务表示赞同。范明政总理要求，越南电力集团乃至整个电力行业必须集中力量，满足国家发展事业对电力的需求，今后努力实现两位数增长，具体是要保障为人民群众和企业的生产、经营、消费、生活用电。



范明政要求越南电力集团要拥有远大的眼光和开阔的视野，实现自我超越，在发展电源和电网方面要加快速度、实现突破、更加神速果敢，其中包括发展清洁能源、核电；实现智能管理；建设具有竞争性的电力市场；确保利益均衡、风险共担；分工要做到目标清晰、责任清晰、流程清晰、数据清晰、结果清晰，便于检查、督促和评估；确保做到“3有”：有利于国家、有利于人民、有利于企业，以及“2无”：无个人动机、腐败、消极行为，无资产流失和浪费。



政府总理要求越南电力集团做好电力发展规划工作，以服务国家发展目标；持续完善电力行业相关体制和法律；制定资源调动方案和机制；加快科技应用和技术转让；实施智慧化管理；投资建设现代化基础设施等。



范明政总理要求越南电力集团推进从老挝至越南的500千伏输电线路建设；参与东盟电网建设等。



越南政府总理范明政相信，凭借越南电力行业70多年来的光荣传统，以及本着团结、积极、创新的精神和所积累到的宝贵经验，秉持“言出必行、有诺必践，有行必果”和“上下同心，纵横贯通”的方针，越共越南电力集团第四次代表大会将展现出创新思维和果断行动，胜利实现既定任务目标。（完）