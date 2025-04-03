政府总理范明政：希望美国采取符合于两国良好关系的关税政策

美国总统宣布对包括越南在内的数十个经济体的商品征收“对等”关税后，4月3日上午，越南政府总理范明政主持政府常务委员会与各部委行业、中央机关领导会议，评估美国税收政策的变化及其影响，并讨论应对方案。



越南政府常务副总理阮和平、政府副总理阮志勇、政府副总理胡德福、各位部长、部门首长、各部委行业领导等与会。



在听取各部委、行业领导、各位副总理对美国税收政策的影响做出评价，并提出应对方案的报告后，越南政府总理范明政在会上作结论时强调，当前形势表明，贸易竞争变得更加激烈、复杂且难以预测。



近年来，越南已努力实施一系列配套、全面的政治、外交、经济和人文交流措施，以应对当前形势。 越南希望美国采取符合于两国良好关系、两国人民的愿望以及越南近年来所付出的努力，同时考虑到越南作为一个发展中国家的实际情况，并且仍在克服长期且严重的战争遗留后果的关税政策。

未来时间，政府总理要求各部委行业保持冷静，采取主动、灵活、及时、高效的应对策略，以度过困难和挑战，应对来自外部的冲击，正如过去几年在疫情蔓延全球、各地冲突、供应链中断等背景下所做的那样。



在指导采取一系列总体、协调、合理和有效的措施，兼顾短期与长期目标的同时，政府总理要求立即成立由裴青山副总理领导的快速反应工作组，并指派胡德福副总理牵头、指导各部委听取企业意见，特别是大型出口企业的意见建议。



范明政强调，这同时也是肯定我国民族本领、力量，朝着绿色、可持续发展、数字化、依靠科技与创新方向实现经济结构重组，推动独立自主、与国际深度融合、务实高效发展的经济建设，实现市场、产品、供应链多样化等的机会。政府总理强调，2025年GDP增长8%以上的目标是不变的。（完）