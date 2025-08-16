政府总理范明政：发展保障性住房体现我们制度的特征和良好本质

8月16日上午，越南政府总理范明政在2025年前7月全国保障性住房发展目标实施情况小结和后续几个月任务部署会议上强调，发展保障性住房体现了我们制度的特征和良好本质，即使再困难也必须坚持做下去。



根据建设部的报告，在被分配建设保障性住房指标的31个地方中，有9个地方有能力完成并超额完成既定指标，包括：海防、顺化、宣光、兴安、北宁、广宁、乂安、西宁、金瓯。其他地方则可能无法完成。此外，国防部、公安部、越南劳动总联合会也积极参与，并实施了一些保障性住房项目，有助于解决干部、战士和劳动者住房困难问题。



在会议上，各部委、地方代表评估了实施情况和取得的成果、存在的困难和不足，总结经验教训，特别是在完善体制、组织实施方式、动员资源以及全社会参与建设保障性住房方面。代表们建议调整保障性住房购买对象标准，明确购房者的收入条件；继续改善手续；安排资金，加快为投资者和购房者的优惠贷款拨付；同时建立住房基金。



范明政总理在会议上发表总结讲话时强调，到2030年建设100万套保障性住房的计划，是越南党和国家关于保障进步、公平与社会安生的重要而人文的战略和政策， “不让任何人掉队”，体现以人为中心、以人为本的观点，一切政策都以人为导向；保障公民，尤其是贫困者、低收入者、困难群体和弱势群体享有宪法和法律规定的居住权和平等居住权。



该计划还体现了越南民族的优良传统和美德，弘扬同胞情谊；发展保障性住房就是投资发展，是发展的动力，有助于推动增长、加快城市化、保护环境，避免基础设施和资源浪费；同时体现了党和国家在人民遇到困难时的责任，因为党和国家的最高目标是维护独立、自由、领土完整和不断提高人民物质与精神生活。



发展保障性住房是党和整个政治体系的政治决心和重要任务；体现了我们制度的特征和良好本质；是发展过程中的核心任务和首要优先事项，同时也是从心出发的命令，承载着历史传统、文化价值和崇高的人文精神。这是艰巨的指标，但再难也必须坚持做下去。范明政要求将保障性住房发展指标纳入各部委、地方的社会经济发展指标体系。

范明政强调，从现在到年底，还有许多工作要完成，以实现既定目标。他强调，到2025年底至少完成10万套保障性住房的目标不变，这一目标已在年初由政府交付各地方。



为完成上述目标，范明政要求各部委、地方继续将保障性住房发展视为全政治体系的重要政治任务，严格落实党中央书记处第34号指示。



范明政要求各地方将保障性住房发展指标补充为2025—2030年党代会决议中的一项内容和任务。同时，要求各部委、地方集中统计、审查因机构精简而在居住、出行方面遇到困难的干部、公务员、职工、劳动者；审查有关贷款、购买和建设保障性住房的相关政策，简化行政手续，确保为人民、企业和相关主体提供最大便利；加强检查监督，坚决杜绝消极现象和政策套利；建立月度、季度、年度评估工具，并将其作为衡量干部和组织任务完成情况的重要依据。



范明政责成建设部、国防部、公安部、越南劳动总联合会、国家银行和政府办公厅根据各自职能和任务，为保障性住房发展工作和保障性住房项目顺利进行创造便利条件。（完）