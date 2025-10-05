政府总理范明政：加速突破 完成并超额完成经济社会发展指标

10月5日上午，越南政府总理范明政在政府9月份例行会议和政府与各地方视频会议上发表结论性讲话时要求，秉持"积极主动，积极进取，一刻不脱离群众，勤勉创新，高效卓越"的精神同步部署各项任务和措施，以实现2025年及整个任期的目标。



据报告，2025年9月份及今年前9个月，越南经济社会运行继续向好，大多数领域取得许多重要成果，特别是宏观经济运行基本平稳，通货膨胀得到控制，经济增长保持较高水平，经济主要平衡得到保障。



第三季度GDP增长预计约为8.22%，为2011年以来同期最高水平；前9个月累计约为7.84%；其中，6个地方增长10%或以上。2025年前9个月，平均消费者物价指数（CPI）同比上涨约3.38%；国家预算收入预计约为1920万亿越盾，达预计的97.9%；财政赤字、公共债务、政府债务和国家外债均得到较好控制；进出口总额约为6806.6亿美元，增长17.3%；贸易顺差预计约为168.2亿美元。公共投资到位资金预计约为454.5万亿越盾，达计划的51.4%。



范明政在会议上发表总结发言时称，9月份及年初以来，政府、政府总理、各部委、各级行业和各地方在所有领域上均展现出高度的决心、巨大的努力和果断的行动。



在指出仍存在问题、局限、困难、挑战；主客观原因；经验教训；评估未来形势后，政府总理认为，总体上看，机遇与挑战并存，但机遇大于挑战、有利条件强于不利因素，越南继续维护宏观经济稳定，控制通胀，促进增长，确保各大平衡，尤其必须加速突破，完成并超额完成经济社会发展指标的目标。



范明政指示各部委、行业和地方集中精力落实三个推动，即推动公共投资资金拨付，为生产经营排忧解难，力争增长达到8.3-8.5%；推动所有行业、领域和地方发展科学技术、革新创新、数字化转型；推动解决困难障碍，推进两级地方政府同步有效运行，为人民和企业创造一切便利条件。



政府总理明确指出，必须聚焦10项重点内容。其中，主管部门和机构要集中精心准备呈递越共中央第十三届会议的报告、呈文，以及呈递国会的各项法律文件和草案；紧密配合，成功组织各级党代会，迎接越共十四大；筹备好将于2025年10月举行的越共中央党机关代表大会。

各部委、行业执行优先任务和措施，以稳定宏观经济、控制通胀、确保经济各大平衡和促进增长，具体包括继续实施主动、灵活、及时、有效的货币政策，并与财政政策合力配合。



范明政指示要密切跟踪形势演变，确保市场和物价稳定，特别是国家管理的商品和服务；着力更新传统增长动力，并大力促进新的增长动力；特别要坚决、及时、有效地部署政治局刚刚颁布第57、59、66、68、70、71、72号7项决议。



关于指导有效部署和运行两级地方政府模式，范明政总理要求各部委、行业和地方及时解决困难和障碍；加强检查、指导、专业业务培训；重新安排、调整，确保乡级干部、公务员的数量，提高其质量；大力推进信息系统、数据库、行政手续的连接，确保通畅有效。



范明政明确指出，各部委、行业和地方必须集中解决长期积压项目存在的困难和障碍；有效处理薄弱银行的方案。 各部委、行业和地方注重发展文化社会，保障民生，提高人民生活水平；加强环境保护、防灾减灾、应对气候变化，其中注重2025年内加快保障性住房项目进度；集中克服第9号、第10号台风及台风后洪涝灾害的后果，恢复生产和稳定人民生活；准备应对第11号台风。



范明政指示巩固和加强国防安全；维护社会治安秩序；加强对外交流和国际一体化；加强并提高信息和传媒效果，特别是政策宣传，推广优秀模式和良好做法，有助于形成社会共识。



在会议上，政府总理提醒相关部委、行业和地方政府紧急完善高速铁路标准和规范，于2025年10月内向政府总理报告；准备开工建设老街-河内-海防铁路线；推动北南高速铁路轴线项目的征地拆迁；坚决部署各项措施，下定决心在2025年内解除IUU黄牌警告。



政府总理向各部委、行业和地方分配了具体任务和解决方案，涉及加强国家财政预算收支管理；按照既定目标控制通胀；维护货币和外汇市场稳定；加强黄金市场管理；坚决实施各项优惠信贷计划等。（完）