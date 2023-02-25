政府总理范明政：办理行政手续时无需携带居住证

2月25日，越南国家数字化转型委员会主席、政府总理范明政主持召开国家数字化转型委员会第五次会议暨政府6号提案（即服务于国家数字化转型的2022-2025年发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序提案及2030年愿景）实施工作组会议。会议在政府总部现场召开，与全国63个省市视频连线。

2023“国家数字化数据年”的主题是“创造和利用数字数据以创造新价值”，进而满足国家发展的实际需求。

2022年各项指标任务均完成或超额完成。如全部企业已经使用电子发票，电子商务收入占零售总额的比重达到7.5%，15岁及以上人群拥有支付账户的比例达到66%，网上公共服务建档率达到80%，行政审批手续网上报送率达到54.34%，企业电子合同使用率达到50%，拥有智能手机的人口占人口总数的85%等。

对于6号提案实施情况，截至2023年2月19日，国家公共服务门户共接收1.78亿个档案，其中在线档案854.7万个。25个基本公共服务可在电子环境中实施，部分在线服务办理效率高如入住手续（98.51%）、普通护照换发、改发、补发（63.39%）等。

范明政在会议上发表总结讲话，盘点了数字化转型和6号提案的实施情况，对各部门和地方的努力及民众和企业的积极参与给予高度评价。

范明政同时指出了数字化转型和6号提案实施过程中缅甸的一些不足之处，如废除纸质户口簿、居住证实施过程遇到的困难等。

在分析数字化转型面临的挑战时，范明政强调，2023年，国家数字化转型任务十分繁重。这是一个新的且复杂的问题，需要不断吸收国际成果和经验教学并根据国内情况创造性运用。必须有突破思维和战略眼光，敢想敢做精神。

范明政指出，数字化转型必须在各级各部门及全民的积极参与下进行，在各行各业开展，要抓住重点与核心，避免重叠、分散投资和浪费。必须坚持以人民和企业为中心理念，为人民和企业提供更优质的服务。

对于今后的主要工作任务，范明政要求国家数字化转型委员会和各部门、地方数字化转型指导委员会抓紧颁布2023年数字化转型计划，明确工作职责和任务分工，合理分配资源，加强纪律建设，严格处置耽误任务进度的个人和组织，狠抓落实，为数字化转型营造有利的法律环境。

与此同时，统筹推进数字平台和数据库建设，加强部门数据共享，推进数据系统互联互通，为人民和企业办理行政审批手续创造便利条件，如严格落实有关取消纸质户口簿、居住证的规定，加大国家人口数据库户籍信息开发利用力度，在办理行政审批手续中不须出示户籍证明等。

范明政还要求各部门加快推进电子商务发展，促进无现金支付，确保网络信息安全，发展数字化领域的人力资源，遏制人才流失，加强数字化转型领域的国际合作，支持使用电子发票，严厉打击虚假信息等，进而有效促进数字化转型，推动政府6号提案落地见效。（完）