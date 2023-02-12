政府总理范明政：充分发挥红河平原的潜力与优势 使其真正成为引领区域发展的动力

2月12日，越南政府总理范明政在广宁省主持召开政府行动计划部署会议，落实中央政治局于2022年11月23日发布有关到2030年和远景展望至2045年红河平原经济社会发展、保障国防安全方向的第30-NQ/TW号决议和题为“对接与发展-改革创新-绿色和可持续发展”区域投资促进活动。

河内市委书记丁进勇、政府副总理陈红河、计划投资部长阮志勇、广宁省委书记阮春记出席会议。

政府行动计划中提出了系列目标，包括推动红河平原快速、可持续发展，经济结构合理，具有民族文化特色，先进的工业产业、服务业和高新技术农业，是全国高素质人力资源教育和培训中心，引领科技发展、改革创新、数字经济、数字社会，拥有先进的社会经济基础设施，高度互联互通的智慧城市，基本解决环境污染、交通拥堵和洪涝等问题。

到2045年，红河平原成为区域和世界主要经济和金融中心，全国领先的文化、教育培训、科技、创新中心等。首都河内将成为一个与地区和世界发达国家首都相媲美的城市。2021-2030年期间经济平均增长9%左右，人均 GRDP 约为2.74 亿越盾/年，多维贫困户发生率每年下降1.5%左右，每万人中有32张病床和11名医生，温室气体排放减少 9% 等。

据此，政府制定了到 2030 年的 21 项具体经济、社会和环境目标，10组重点任务和解决方案，36个专项任务和20个基础设施投资项目，助力红河平原发展取得突破。

会上，各部门和地方领导代表分别发表讲话，特别是，许多国际组织和企业领导人，如亚洲开发银行驻越南代表处副首席代表三桥敬十（Keiju Mitsuhashi）、日本贸易振兴机构(JETRO)驻河内代表处首席代表Takeo Nakajima、三星（越南）总经理崔柱豪（Choi Joo Ho）等就红河平原经济发展建言献策。

越南政府总理范明政在会上表示，红河平原是全国政治、经济、文化、社会、环境、国防、安全、海岛主权等重要战略区域，是越南与东盟、中国开展贸易往来的北方门户以及国际经济文化交流的重要桥梁。红河平原有着丰富多样的历史文化传统，充满着民族认同感的红河文化和水稻文明。其中，首都河内是区域发展的核心。

近年来，党和国家非常重视对红河平原的投资和发展，使该地区经济增长高于全国平均水平，基础设施不断完善，吸引外资取得长足进展，国际合作硕果累累，反腐倡廉成效显著等。

范明政强调，红河平原经济社会发展仍有待挖掘，因此，中央政治局的30-NQ/TW号决议提出了发展红河平原的5大主张，其中包括充分发挥红河平原的潜力与优势，实现快速、可持续发展，真正成为引领区域发展的动力。致力实现到2030年和2045年的发展愿景，就像越共中央总书记阮富仲所说的：“全国为红河平原，红河平原与全国崛起，为全国崛起”。

对于招商引资问题，范明政表示，要招商引资，必须推进基础设施建设，积极减少行政审批事项，修改补充机制政策，制定优先领域吸引投资的优先机制，认真听取投资者的意见，实现“利益共享，风险共担”。

范明政要求各部门和地方集中精力有效落实党、国家和政府的方针、路线和政策，坚持以人和企业为中心，创造良好的营商和投资环境，认真为企业排忧解难。

在会议上，范明政和各位代表共同见证了越南计划投资部与合作伙伴之间价值约26亿越盾，关于发展红河平原的合作与融资协议公布仪式；红河平原各省市与国内外企业及合作伙伴之间总值超过171万亿越盾的30份投资证书、谅解备忘录颁发与交接仪式。

此前，范明政总理出席主题为“红河平原：连接与发展-改革创新-绿色和可持续发展”的艺术图片展开幕式并参观展览。（完）