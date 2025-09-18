政府总理范明政：人民是防范与应对非传统安全威胁的中心和主体

此次会议由越南公安部主办。



据会议的评估，非传统安全威胁是全球性的棘手问题，其影响重大、深远、全面，影响范围巨大，覆盖各个国家、各个区域。越南是遭受非传统威胁影响严重且全面的国家之一，影响方方面面，危险程度不断增加，对经济、政治、文化、社会、国防安全等各个领域产生强烈而深刻的影响。



党和国家近年来发布的相关战略提出了许多应对非传统安全挑战和威胁的解决方案。



2025年5月22日，政府总理签发了第147号决议， 这是越南迈出开创性和突破性的一步，彰显了党和国家的高度政治决心，有助于提高国家威望，并在应对全球挑战中向国际社会展现负责任的态度。



越南政府总理范明政在会议上发表讲话时高度评价此次会议的重要意义，从而在防范与应对非传统安全威胁中实现整个政治体系和全社会的认识和行动上的统一。



会议场景。图自越通社

范明政总理强调，新冠疫情、气候变化、自然灾害、异常极端天气；科学技术、人工智能、数字化转型发展的负面影响；网络信息安全；能源安全、粮食安全、水资源安全以及跨国犯罪等非传统安全威胁演变难以预料，对全世界产生强烈而全面的影响，其中包括对越南可持续发展和人民生活造成冲击。



范明政强调，非传统安全的影响具有全民性、全面性和全球性，因此需要国际社会共同参与、团结协作，倡导多边主义；没有任何一个国家能脱离世界实现自身安全。任何一个国家都不能把实现自身安全建立在其他国家不安全的基础上。



政府总理明确提出两个百年战略目标，并认为必须制定具体目标，其中包括实现快速、可持续发展；确保安全、稳定与民生；防止意外发生，如果不幸发生事故必须快速、高效处置。



范明政总理强调，防范是战略性、基础性、长期性、决定性且可持续的举措；应对是紧迫的、及时的、高效的，既具有突发性，也具有常态性；必须采取总体、全面的措施；以人民为中心和主体；协调有效地结合“四个就地”与强化措施。



越南政府总理坚信，通过“高度决心、巨大努力、果断高效行动”，以及“分工明确、任务明确、时间明确、成果明确、权限明确、责任明确”，该战略将能够成功实施并取得具体成果，为维护国家安全、保持政治稳定、社会秩序与安全，创造和平、安全、健康的发展环境，从而实现快速且可持续发展作出贡献。（完）