政府总理范明政视察平定省一些基础设施工程

2月4日，在平定省出席政府实施越共中央政治局关于北中部和中部沿海地区经济社会发展的第26号决议行动计划展开工作会议的政府总理范明政已视察了平定省一些基础设施工程和出席部分工程竣工仪式。

范明政一行已视察了符吉航空港升级扩建项目。符吉航空港是军民合用的机场，其航站楼于2018年兴建，年均旅客吞吐量可达200万人次。目前，5家航空公司在该航空港运营从归仁至河内、海防、清化、荣市、顺化、芹苴和胡志明市的航线。近年来，符吉航空港旅客吞吐量年均达150万人次；航空港已运营一些不定期的国际航班。

按全国航空港、机场系统总体规划草案（2021-2030年，远期展望至2050年），交通运输部建议到2030年将符吉航空港旅客吞吐能力提升至年均500万人次，到2050年为700万人次。

范明政要求交通运输部牵头，同有关机关和平定省配合，尽早完善符吉航空港规划档案，在航空港、机场系统总体规划获政府总理批准后能审批该航空港规划；研究近期兴建新的航空港模式，确保建设现代、符合下阶段发展情况的符吉航空港，同时确保工程的两用性。特别研究动员各种社会资源按照公私合作模式对该航空港升级改造项目进行投资。

4日上午，范明政已出席平定省沿海公路吉仙-美成段竣工剪彩仪式；听取平定省交通网络规划和建设、地区内土地使用规划等的报告。

连接广义和富安两省并经过平定省的沿海公路长115公里，预计投资资金达约9万亿越盾，子项目8个，长99公里。该公路被期望将为平定省以东地区全面发展注入动力。吉仙-美成段投资资金达1.967万亿越盾，使用中央预算和地方配套资金。

范明政要求平定省集中完成该项目，旨在创造新的发展空间、推动工业、服务和旅游发展。他同时认为，投资升级改造沿海公路十分重要，旨在有效开发和利用海洋资源和沿海地区资源， 服务有海地方的经济社会发展，提高人民物质和精神生活水平，加强巩固国防安全，牢牢捍卫国家主权等。

4日上午，范明政一行已视察了地处云庚县庚荣乡仁汇经济区的平定Becamex VSIP工业区、都市与服务区项目。该项目是平阳和平定两省的合作项目，由平阳省Becamex IDC总公司和越南-新加坡集团（VSIP Group）实施。

项目共有1000公顷工业园区，公寓、购物和服务区和安置区425公顷。该项目于2020年9月开工并正积极推拿，预计项目完成后将引进约20亿美元投入工业生产，为地方和周边地区12万至15万名劳动者创造就业机会。

当天下午，范明政出席了安老县同米（Đồng Mít）水库竣工仪式。同米水库项目是实施到2030年，远期展望至2050年适应气候变化的可持续农业发展总体计划的重要项目之一。该水库蓄水量近9000万立方米，主水库长378米，高62米。投资总额2.142万亿越盾，使用中央预算和地方配套资金。

该水库于2019年2月开工。在竣工后，该水库将为6742公顷土地提供灌溉水，为下游减少洪水，改善生态环境和为下游防止海水入侵。

范明政要求平定省责成有关单位有效运行该水库，同时研究开展其他经济和旅游活动，种植适合的农作物和牧养适合的畜禽，以充分开发和利用同米水库的潜力和优势；继续关注确保稳定生产和项目区居民的生活。

当天，范明政还来到归仁市仁平坊安富盛公寓和安老县同米水库安置区，同居民亲切交谈。（完）