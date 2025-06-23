政府总理范明政就越南国庆80周年成就展筹办工作作出指示

6月23日上午，越南政府总理范明政就在国庆80周年（1945年9月2日–2025年9月2日）之际举行经济社会成就展筹备工作主持召开政府常务会议。



截至目前，政府已成立指导委员会，发布国庆80周年庆祝活动总体方案，明确经济社会成就展筹备任务，并设立组委会和展会实施计划。文化体育与旅游部作为指导委员会常设机构与63个省市协商，统一举行展览活动的方案。



此次成就展定于8月28日至9月5日在河内东英古螺国家展览中心举办，展示80年来国家经济社会成就，并配套举办特色展销、美食节、旅游与工艺品展、文艺演出，以及双边会晤、专题会议和研讨会等活动。

范明政在会议上指出，此次成就展规模宏大、内容丰富，系前所未有之举，筹备时间紧迫、要求高，所有部门和地方必须全力以赴，以高度责任感保障展览覆盖全面、客观真实、可行高效。



范明政强调，展览应展现建国卫国80年来的奋斗历程，从而激发民族自豪与信心，鼓舞全国进入新纪元。范明政要求，展会应满足人民的观展需求，同时向国际社会展示越南80年成就。



此外，范明政要求以“独立—自由—幸福80周年征程”作为展览主题，最大限度使用文档资料、实物、典型人物等展示资源，融合展览与文化、艺术、娱乐等多种形式；运用科技与艺术方式兼顾传统韵味和现代品质；确保展览科学规范，让观众以线上线下方式全面参与。（完）