政府总理范明政在芹苴市开展选民接触活动

12月15日上午，越南政府总理范明政和芹苴市国会代表团在芹苴市红旗县（越南语：Huyện Cờ Đỏ）开展选民接触活动，向选民通报第十五届国会第八次会议结果、芹苴市国会代表团在国会第八次会议上的各项活动，并听取选民的意见和建议。

芹苴市国会代表团代表在向选民通报第十五届国会第八次会议结果时表示，经过29.5个工作日，第十五届国会第八次会议已完成整个拟议方案，审议了51个内容和内容组，包括：33项立法工作内容和18个社会经济、国家预算、监督等重要问题内容组；同时，各机构向国会会议发送报告供国会代表研究的内容组有12个。

会议期间，芹苴市国会代表团在各场会议、讨论会上就国家的重大问题、国会决议、各项法案发表了意见。从而为会议的成功做出贡献，并将芹苴市选民的声音带到国会会议上。

芹苴市红旗县选民就北南高铁建设项目、吸引企业和投资商投资芹苴市工业园区解决方案、职业培训政策、农业领域劳动力转向工业和服务业等问题提出意见和建议。

政府总理范明政表示，第十五届国会第八次会议按照苏林总书记的指示，具体化了党的政策、方针和决议；消除“瓶颈”；在党的领导和指导下发扬民主精神；强化简政分级放权。

在整个会议过程中，国会不断革新；干部工作按照流程认真进行。政府向国会提交并获得国会批准的大量法律和决议，其中包括北南高铁项目、重启核电项目等各项历史性决议。

政府总理范明政向芹苴选民通报经济社会发展成果时表示，社会经济发展积极复苏，下个月好于上个月，下季度增长高于上季度；2024年前 11个月取得了许多重要成果，大部分领域都好于同期。

宏观经济持续稳定，通胀得到控制，主要平衡有保障，余额较高；出口继续增加，对外贸易顺差较大；文化和社会领域得到关注；社会民生得到保障；人民生活得到改善；政治和社会稳定；国防和安全得到加强；社会秩序和治安得到保障；外交和融入国际继续得到大力推动；越南国家的威望和地位不断上升。

政府总理范明政表示，2025年和以后一个时期，还有很多工作要做，有很多目标要奋斗，推动国家进入国家富强、民族繁荣的崛起时代。其中，在集中精力总结党中央第18号决议（18-NQ/TW）的实施情况和大力推进“精简、健强、效力、效率、高效“机构组织重组的同时，继续坚定不移落实将增长与保持宏观经济稳定相结合，确保控制通胀率、保住主要平衡等各项优先目标，力争2025年经济增长8%左右。

范明政总理表示，今后，中央将继续关注和投入，帮助芹苴市发展无愧于其作为在西南部地区乃至全国的中心的地位和作用。眼下，支持芹苴市投资建设肿瘤医院、成立人力资源培训中心、推动实施交通基础设施项目、山体滑坡防治项目、100万公顷优质低排放水稻项目等。

此外，在芹苴市开展选民接触活动期间，值越南人民军成立80周年和天主教徒圣诞节之际，政府总理范明政向红旗县20户伤兵、烈士和典型天主教家庭赠送了20份礼物；向泰来县（越南语：Huyện Thới Lai）、乌门郡（越南语： Quận Ô Môn）、秃碌郡（越南语：Quận Thốt Nốt）的贫困和准贫困户（其中包括10户是和好佛教徒）赠送30间大团结房屋。

此前，当天上午，范明政总理和工作代表团在芹苴市第一党支部组织——红旗安南共产党支部旧址敬香献花，缅怀革命先辈、英雄烈士，并在此地种植纪念树。（完）