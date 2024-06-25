政府总理范明政会见波兰总统安杰伊·杜达

25日，正在中国辽宁省大连市出席世界经济论坛2024年新领军者年会的越南政府总理范明政会见了波兰总统安杰伊·杜达（Andrzej Duda）。

范明政表示，越南一直关注并高兴地看到波兰在近期所取得的经济社会发展成就；重视加强与波兰的传统友谊与多方面合作关系；永远不会忘记并一直感谢波兰在越南建国卫国事业中所给予的宝贵帮助与支持。

两位领导为两国关系继续在多个领域积极发展并将于2025年纪念两国建交75周年而感到高兴；一致同意尽早将双边关系提升至更高水平。范明政建议两国通过加强各级和高级代表团互访并推动在经贸、投资、人文交流等领域的合作，进一步深化两国关系。

范明政强调，越南将为波兰向越南出口机械设备、船舶等优势产品创造便利条件。范明政建议双方尽早签署优惠贷款协议，为越南制造6艘救援船舶；支持越南开展在基础培训和造船领域的人力资源培训等。

范明政建议波兰继续为旅居波兰越南人社群过上稳定的生活、更好地融入当地社会，为波兰经济社会的发展以及越波良好传统关系作出积极贡献创造有利条件。

波兰总统安杰伊·杜达对越南所取得的经济社会发展成就印象深刻。他强调，越南目前是波兰在东南亚地区第一大伙伴，同时高度评价旅居波兰越南人社群所作出的贡献。安杰伊·杜达希望越南为波兰对越南出口货物并在可再生能源、旅游等新领域上加强合作创造便利条件。（完）