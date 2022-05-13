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政府总理范明政会见新加坡总理李显龙
李显龙强调新加坡十分重视和希望不断加强与越南战略伙伴关系，同时祝贺越南在经济社会发展中取得的成就，祝越南成功举办第31届东南亚运动会。
两位领导对两国合作关系取得快速和蓬勃发展，特别经济合作是地区合作和一体化进程的一个亮点之一表示满意。新加坡最近已成为越南第二大投资来源国，注册投资资金达675亿美元以上。20年来，各越新工业区日益有效运行，为两国战略伙伴关系做出积极贡献。两国国防安全、文化、教育和民间交流保持蓬勃发展势头。
在两国将于2023年纪念建交50周年和越新战略伙伴关系建立10周年之际，范明政一致同意推动高层互访和接触；保持双边合作机制；继续合作，推动后疫情时代经济发展和复苏，其中包括数字经济、绿色经济和循环经济；继续扩大发展各越新工业区；配合有效利用两国参与的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)等新一代自贸协定的利益。
范明政建议两国推动教育培训领域的合作，同时加强两国在处理非传统安全和传统安全、疾病和气候变化等领域的合作。两位总理还就共同关心的国际和地区问题交换意见。
会见中，范明政已邀请李显龙对越南进行正式访问，李显龙已接受了邀请，同时郑重邀请范明政尽早对新加坡进行正式访问。（完）