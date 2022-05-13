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政府总理范明政会见新加坡总理李显龙

据越通社记者报道，当地时间5月12日上午，越南政府总理范明政在美国首都华盛顿出席东盟-美国特别峰会、访问美国和联合国期间已会见了新加坡总理李显龙。 李显龙祝贺新加坡已选择执政党行动人民党第四代领导团队领导人；表示相信新加坡将继续稳定和繁荣发展。新加坡强调，新加坡是越南发展事业的重要伙伴，高度评价包括李显龙在内的新加坡历届领导对两国合作关系的贡献。

李显龙强调新加坡十分重视和希望不断加强与越南战略伙伴关系，同时祝贺越南在经济社会发展中取得的成就，祝越南成功举办第31届东南亚运动会。

两位领导对两国合作关系取得快速和蓬勃发展，特别经济合作是地区合作和一体化进程的一个亮点之一表示满意。新加坡最近已成为越南第二大投资来源国，注册投资资金达675亿美元以上。20年来，各越新工业区日益有效运行，为两国战略伙伴关系做出积极贡献。两国国防安全、文化、教育和民间交流保持蓬勃发展势头。

在两国将于2023年纪念建交50周年和越新战略伙伴关系建立10周年之际，范明政一致同意推动高层互访和接触；保持双边合作机制；继续合作，推动后疫情时代经济发展和复苏，其中包括数字经济、绿色经济和循环经济；继续扩大发展各越新工业区；配合有效利用两国参与的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)等新一代自贸协定的利益。

范明政建议两国推动教育培训领域的合作，同时加强两国在处理非传统安全和传统安全、疾病和气候变化等领域的合作。两位总理还就共同关心的国际和地区问题交换意见。

会见中，范明政已邀请李显龙对越南进行正式访问，李显龙已接受了邀请，同时郑重邀请范明政尽早对新加坡进行正式访问。（完）

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美国国会支持东盟-美国关系强劲发展

美国国会支持东盟-美国关系强劲发展

越通社特派记者报道，在庆祝东盟-美国建交45周年特别峰会框架内，当地时间5月12日，越南政府总理范明政与东盟国家领导人及美国国会领导共进工作午餐。美国国会众议院议长南希•佩洛西主持该活动。
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