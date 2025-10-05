政府总理范明政主持召开政府9月份例行会议

10月5日上午，越南政府总理范明政主持召开政府9月份例行会议和政府与各地方视频会议。会议主会场设在政府驻地，与全国34个省市人民委员会连线。



政府总理范明政在开幕致辞时强调，我们已走过2025年四分之三的路程，在此期间，世界形势继续面临诸多困难、挑战和风险加剧，其中包括东盟在内的一些地区持续存在冲突和动荡；战略竞争激烈，贸易冲突紧张，全球经济增长放缓等。



与此同时，越南正集中精力落实六项重点任务：组织运行两级地方政府；推动2025年经济增长率达到8.3-8.5%以上；贯彻落实政治局的突破性决议；为第十五届国会第十次会议和越共中央第十三次会议做准备；召开各级党代会，迎接越共第十四大；集中防灾、抗灾和开展灾后恢复重建工作。

范明政说，在党的领导，整个政治体系和全体人民的共同努力之下，经济社会继续积极复苏，一月比一月好，2025年前9月各领域都保持良好的发展势头。



范明政要求，在国内外仍面临许多困难和挑战的情况下，各位代表集中讨论评估2025年9月及前9个月的社会经济形势、政府的指导和管理工作、社会经济的亮点和不足，客观和主观原因，经验教训；两级地方政府模式实施中存在不足及其解决措施；2025年9月和第四季度的重点任务和解决方案等。



根据议程，政府会议将讨论，并就2025年9月、第三季度及前9个月的社会经济发展情况；公共投资资金的分配和拨付情况；国家目标计划及其他重要内容的实施情况等问题提出意见。（完）