政府总理发文要求削减行政审批事项和确保两级地方政府顺畅高效运行

越南政府总理范明政23日签发第144/CĐ-TTg号公文，要求削减行政审批事项和经营条件，确保两级地方政府顺畅、高效运行。



根据政府第66/NQ-CP号决议及相关指示，各部委进行核查，制定优化行政审批流程方案。截至目前，政府总理共批准削减1315项行政审批事项和872项营商条件（属4个部管理）；另有3个部门和机关在呈报中和3个单位在完善中。



预计2025年将取消488项行政审批手续，削减2675项（占涉生产经营审批事项总数的74.86%），削减7806项营商条件中的2028项（占26%）。



全国34个省市行政审批信息系统得到改造升级。自2025年7月1日至8月23日，共受理650万件行政审批事项，其中乡级480万件，同比增加25%。但部分部门和地方在削减行政审批实现方面仍存在一些不足之处。



公文要求削减至少30%的涉及投资经营活动的行政审批流程、时间和成本。卫生部、内务部须在8月31日前完成方案并呈报政府总理审议批准，科技部、外交部、越南国家银行按规定补充完善，工贸部继续主动核查优化建设领域的行政审批流程。各省市人民委员会按第127/CĐ-TTg号公文要求，核查完善地方政策机制。



与此同时，确保行政审批流程畅通无阻。各部委须克服公共服务系统不足，确保省级范围内办理不受行政区划限制，9月内完成。

加快建设国家和行业数据库，确保数据“准、全、净、活”，重构流程，提供在线公共服务，确保符合中央关于科技创新和数字化转型的02-KH/BCĐTW号计划要求。



各地应配备合格人员到乡级行政服务中心工作，8月31日前落实无行政区划限制办理行政手续。对各省合并前的系统进行数据迁移，确保数据的完整性和准确性。



此外，加强检查和指导，及时解决在各省、市受理和办理行政手续过程中出现的困难和障碍，特别是各类“瓶颈”“堵点”；加强行政体制改革的宣传；支持群众和企业，提升社会和谐和合作。



在执行上，各位部长、省市领导人须对改革成果向政府、政府总理负责，每月25日前进行报告。政府办公厅、政府监察总署、政府党组监察委按职责分工完成任务。



公文强调，这是十分重要、紧迫的任务，需要各级部门和地方高度重视、集中落实，确保两级地方政府高效推进行政体制改革和公共服务。（完）