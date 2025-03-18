政府常务副总理阮和平对英国进行工作访问

在会见旅英及爱尔兰越南知识分子协会代表时，阮和平介绍了越南经济社会发展情况，党和国家各大主张和政策，其中包括科技发展；建设科学、精简、高效的国家机器和高质量干部队伍；为各地方扩大发展空间，分级放权，让各地方发展经济，发展私营经济等。



阮和平表示，政治局关于科技发展、创新和国家数字化转型突破口的第57号决议颁布的目的在于破解科技发展中各堵点，在国家发展新阶段创造增长动力。



阮和平高度评价协会在越英两国在教育培训和科技等领域合作中的桥梁纽带作用，同时建议该协会为胡志明市和岘港金融中心建设提案做出积极贡献。



协会主席阮春训教授介绍了协会运作情况。目前，协会汇聚了在英国和爱尔兰各所大学、研究所研究和教学的近200名科学家和专家。协会成员们都希望为越南国际金融中心乃至国家发展贡献力量。



越南驻英国大使杜明雄在见面会上已概括介绍了越英战略伙伴关系在政治、外交、贸易、国防安全、教育培训、科技等领域的情况以及旅英越南人社群情况。

访问英国期间，17日上午，阮和平会见了英国前首相、布莱尔全球变化研究所 (TBI)，近期该研究所已同越南外交部、计划与投资部（今为财政部）、工贸部配合，推动越南国际金融中心发展和投资促进工作。



阮和平高度评价布莱尔个人和TBI在多项活动中同越南有关部门进行合作和提供的有效援助。在地区和世界动荡的情况下，阮和平希望布莱尔以其国际声誉、能力和经验以及TBI将继续向越南发展战略制定工作提供政策咨询。



布莱尔在其后发表的公报中表示，基于越南近期在经济社会发展中取得的成就，越南拥有巨大的合作和吸引投资的潜力，尤其是吸引外国投资的潜力。他承诺，他个人和TBI在成立和运行国际金融中心和其他经济活动中向越南有关机关提供积极援助和并肩同行。



17日当天，阮和平同布莱尔主持召开了吸引外商对越南投资座谈会，英国近20家企业的代表参加。



阮和平在座谈会上强调，越南吸引外资战略 已从“广度”转为“深度”并高度重视社会责任和环保，在同外国投资者合作共促发展、互利共赢的原则上实现可持续发展。今后，越南将优先吸引对高科技、创新，金融技术和数字经济，绿色经济和可持续发展等项目。越南政府承诺同企业，特别是外商直接投资企业并肩同行，继续按照各国际标准营造最为便利的经营环境，集中维护政治社会稳定和宏观经济，不断完善法律框架、基础设施和人力资源质量，发展畅通的供应链，减少物流成本和交易费用。



布莱尔认为，越南在新阶段经济发展的战略和目标具有科学基础、实践并可行性较强。他认为，越南近期取得的成就和开放的新战略将为投资者带来更多机会和合作展望，提升越南在外国投资者眼里的吸引力。



出席座谈会的企业代表都表示希望在绿色基础设施同越南伙伴进行合作。外商投资企高度评价越南政府机构精简进程，同时建议推动该进程，增强投资者的信心。

当天，阮和平会见了英国财政部副大臣利弗莫尔（Lord Livermore），就经济、贸易和投资合作方向交换意见。



利弗莫尔高度评价双方的合作潜力，尤其是在可再生能源、海上风电等英国优势领域的合作潜力，希望倾听越南今后的增长战略。



阮和平强调，英国是越南重要战略伙伴之一，强调越南两大核心目标：推动双边贸易发展和呼吁英国投资者参与越南各投资项目。他同时介绍了越南国际金融发展的方向和希望英国分享经验和提供支持。



17日当天，阮和平会见了伦敦金融城副市长文森特·基夫尼（Vincent Keaveny），就越南国际金融中心建设领域的合作方向交换意见。



文森特·基夫尼表示愿在金融中心建设过程中向越南提供支持，强调取得成功的5个核心原则，包括开放的营商环境、透明的法律框架、有效的纠纷解决机制、现代数字基础设施和高质量人力资源。



阮和平建议国际金融中心分享经验并直接向越南金融中心人力资源培训工作提供援助。



访问英国期间，阮和平会见了渣打银行首席执行官赛夫·马利克（Saif Malik）。



会见中，阮和平表示希望渣打继续深度参与越南国际金融中心建设过程。



赛夫·马利克表示，渣打计划扩大在越南尤其是在绿色经济、循环经济等领域的合作和投资范围；强调将在国际金融中心建设、运行和管理中与越南合作并提供支持。（完）