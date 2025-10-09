政府副总理胡德福：越南希望学习借鉴加密资产市场发展经验

9日，越南政府副总理胡德福会见了泰达（Tether）集团负责全球发展与合作副总裁马可·达尔·拉戈（Marco Dal Lago）。

泰达集团是从事加密资产领域的企业之一，是全球最广泛使用的稳定币发行商之一，拥有逾1770亿美元的储备资产，其中约1200亿美元为美国国债。

在会见中，胡德福表示，近期，越南政府已颁布关于在越南试点运行加密资产市场得第05/2025/NQ-CP号决议，实施期限5年。目前，相关主管机构正在审议并计划向约5家加密资产交易所发放运营许可证，这些企业均具备雄厚实力、良好信誉及充足的金融资源。试点运行稳定后，将制定专门法律予以实施。

胡德福指出，加密资产交易是一个全新且潜藏风险的领域，因此，越南非常希望借鉴其他国家的成功经验，以发展加密资产市场，不仅为投资者和公众打造专业的“竞技场”，也成为吸引金融资源、推动国家经济发展的新渠道。

胡德福表示，越南是世界经济增长最快的国家之一，预计今年经济增长约8%，进出口总额约9110亿美元。为满足未来发展的需要，越南需要大量资源用于基础设施建设，包括高速公路、高速铁路、机场、大型港口及国际金融中心等。因此，越南希望学习借鉴泰达集团在管理、运营和发展安全高效的加密资产交易平台方面的科技应用经验。

胡德福还建议泰达集团可研究与越南大型企业合作，共同发展加密资产交易平台。

泰达集团副总裁马可·达尔·拉戈表示他对越南近年来的经济增长速度“深感羡慕”。他指出，凭借在多个国家从事数字资产交易的丰富实践经验，泰达集团认为越南是该领域一个极具潜力和重要性的市场。

他相信，凭借先进技术、合理成本及成功的运营经验，泰达集团完全可以与越南这一拥有年轻人口结构、巨大市场潜力及充足侨汇资金的国家合作，在该领域实现良好发展与交易管理。

泰达集团希望与越南伙伴携手合作，分享经验，共同推动数字资产交易市场的可持续发展，并为集团投资越南创造更多机会。集团也愿意分享在建立透明、明确法律框架方面的经验，以帮助越南将境外潜在收益引回国内，助力越南经济的持续增长。

会谈中，胡德福与泰达集团代表还就系统安全保障、加密资产交易政策建设、合作形式与机制、以及通过数字资产交易平台进行资金流管理等问题进行了深入交流。（完）