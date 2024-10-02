放无犯罪记录证明范围

10月2日下午，越南政府总理、国家数字化转型委员会主任范明政主持召开扩大电子病历试点范围和通过VneID应用程序发放无犯罪记录证明范围线上会议。

范明政总理在会上发言时强调，数字政府、数字社会、数字公民建设和数字经济发展的最终目标是为人民服务。越共十三大决议，越共中央政治局委员关于主动参与第四次工业革命的主张和政策的第52号决议中也明确要求加快数字化转型，数字政府、数字社会、数字公民建设和数字经济发展进程。

随着社会各界对数字化转型认识的提高、数字化转型相关机制和政策的逐步完善、数字基础设施的不断发展、在线公共服务的推进和数字化应用范围的扩大，至今数字化转型已深深融入了每一个角落、每家每户、每一个对象，为人民群众带来许多便利。

范明政总理指出，会议明确只谈工作不谈退缩，化解一切困难，战胜一切挑战，凝聚共识，齐心协力在全国范围内扩大电子病历试点范围和通过VneID应用程序发放无犯罪记录证明范围。

越南公安部提供的数据显示，关于电子病历部署工作，至今已为人民创建了超过3200万份电子病历数据，其中超过1460万公民已将电子病历集成到VneID应用程序。

越南公安部还同各家企业、胡志明市住房发展商业股份银行（HDBank）协调部署医疗信息免费查询系统Kiosk，至今全国63个省市的44个已注册部署这一系统。

越南卫生部已签发关于颁发电子病历以集成到VneID应用程序的决定以及将电子病历集成到VneID应用程序细则的决定。

凭借这一成果，每年病人购买纸质病历的资金可节省约1.15万亿越盾（折合人民币3.5亿元），为人民主动跟踪身体健康记录创造便利条件，同时可随时随地向医务队伍提供自己病历。

另一方面，通过VneID应用程序发放无犯罪记录证明也有助于每年节省约4000亿越盾（折合人民币1.2亿元）。

截至目前，各部门、机关和地方已主动核查基础设施和相关数据，抓紧落实政府总理关于通过VneID应用程序发放无犯罪记录证明的指示。

据悉，河内市和承天顺化省自4月22日起试点在 VneID应用程序上发放无犯罪记录证明以来已取得了可喜成果，为人民带来许多便利并获得人民群众的大力支持。（完）