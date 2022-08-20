支持河内建设可持续的农林水产品价值链

8月11日，农业与农村发展部农林水产品质量管理局、河内农业与农村发展厅和加拿大政府联合开展为发展食品安全项目，并对支持河内建设和发展可持续的农林水产品价值链计划进行组织签字和展开启动仪式。 签字仪式全景。本报记者 功达 摄

在仪式上发表讲话时，河内农业与农村发展厅副厅长阮玉山指出，目前，河内农业生产才满足河内市民销售量的30%-65%。其余的是（要求市农业加强与）从全国各省市的合作或从国外进口的。

近年来，实施河内农业结构重组，重点是发展全市农林水产品供应链，全市已建立和 与 发展从生产到销售的159个食品安全链，其中动物类生产链53条，植物类生产链106条。

本着“河内为全国，全国为河内”的精神，河内市加强了与各省市农林水产品产销商的合作，推出了保证安全农产品产销的有效措施，服务首都居民。

河内市农业与农村发展厅同参加安全菜肉供应链协调委员会的21个省市继续维持786条安全食品供应链；与南部22个省市的140条安全食品供应链联合向河内市供应。

农林水产品质量管理局长阮如捷指出，“为发展食品安全”项目面向促进越南经济和农业的可持续发展。本报记者 功达 摄

河内农业与农村发展厅副厅长阮玉山在签字仪式发表讲话。本报记者 功达 摄 河内农业与农村发展厅副厅长阮玉山在签字仪式发表讲话。本报记者 功达 摄 农业与农村发展部已选择河内市作为展开“为发展食品安全”项目的地方。本市农业选择一些供应链以提供帮助，改进基础设施设备，提高从生产、销售、包装、市场等工序的食品安全质量。

各位代表出席签字仪式。本报记者 功达 摄

加拿大驻越南大使馆发展合作事务负责人布赖恩·阿莱姆金德斯（Brian Allemekinders）表示，“为发展食品安全”项目会支持供应链转换科学工艺技术、管理软件、采用溯源二维码、数字化转型等。

农林水产品质量管理局长阮如捷透露，该项目的目标是建设和发展可持续的农林水产品价值链的计划，支持打造品牌和举行贸易推广交流活动。