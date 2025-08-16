支持古巴人民募捐活动启动近3天 募捐额远远超出预期

截至8月16日12时，以“越南—古巴情谊65周年”为主题的支持古巴人民募捐活动共筹集到2499亿越盾，超过115万人次参与，是既定目标的4倍。

作为全国募捐活动的牵头单位，越南红十字会副主席、秘书长阮海英表示，自8月13日上午募捐活动启动后，已有数百万人积极响应。活动启动仅30小时后，便达到活动所提出的最低目标——650亿越盾。更加令人感动的是，48小时后，所筹善款已超过既定目标的200%，达到1300多亿越盾。这充分证明古巴在每一位越南人民心中都占据着极其特殊的位置。

据阮海英介绍，越南红十字会正积极同古巴驻越大使馆、古巴红十字会、红十字会与红新月会国际联合会及相关部委紧密协调，认真做好各项准备工作，以便将越南人民的捐款及时、尽快、透明地送到古巴人民手中。

这一结果再次彰显了广大越南人民对古巴人民的团结与始终如一的感情，也体现了数百万越南人民的深厚情谊与美好祝愿。更重要的是，这也说明了越南人民以及海内外越南侨胞对越南红十字会的信任与寄托。

海英强调，这一成果展现了民族团结的力量，展现了越南人民、海内外越侨的力量，集体的力量，以及“饮水思源”的仁爱、团结与深情厚谊精神。

“我们希望这种精神继续广泛传播，让更多资源汇聚起来，帮助古巴人民克服困难，向世界再次证明：越南始终与古巴并肩同行，正如古巴过去、现在和将来永远与越南在一起。越古特殊、忠诚的团结友谊将永远闪耀光芒。”阮海英强调。

此次募捐活动由越南红十字会牵头，配合党中央各部委、团体组织共同开展，作为越古友好年及两国建交65周年（1960—2025）的纪念活动之一。活动为期65天，从2025年8月13日（值菲德尔·卡斯特罗诞辰99周年之际）启动，至10月16日结束，旨在为古巴人民提供粮食、生活必需品及可持续的人道主义援助。（完）