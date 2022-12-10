提升越南遗产和传统文化的价值

2021年12月初，越南政府副总理武德儋签署决定，批准了“2021-2030 年越南文化遗产数字化”项目，在统一的数字技术平台上建立国家文化遗产数据库，服务于遗产存档、管理、研究、保护、开发和宣传推广工作，促进可持续旅游。

该计划为2021-2030 年设定了具体目标，包括全部物质、非物质文化遗产、文献遗产都被列入联合国教科文组织遗产名录，全部《国家级非物质文化遗产名录》中的国宝和遗产均得到数字化并在数字平台上开发使用，全部从事文化遗产行业工作的人员都接受数字化转型知识和技能培训等。

越南文化体育与旅游部文化遗产局局长黎氏秋贤表示，当前世界博物馆的发展趋势不再停留在传统陈列上。包括越南博物馆在内的世界许多博物馆开始利用2D、3D、文物、古物数字化等科技应用，探索线上虚拟参观模式。

线上展览不仅融合了线下实体展览，还实现了无空间限制在线延伸展厅，为参观者创造了一种新的访问方式。越南国家历史博物馆、美术馆、升龙皇城、岘港博物馆、胡志明市博物馆等已率先推广应用该模式。

越南国家历史博物馆副馆长阮文霞表示，自2013年以来，国家历史博物馆应用了3D虚拟现实技术向公众举行了“越南佛教文化遗产”、“越南古灯”、“越南吉祥物”等多个虚拟专题展。2021年9月，国家历史博物馆推出了“国宝”3D虚拟展会。

经过一年多的推出，“国宝”3D虚拟展会吸引了大批参观者。2021年10月至2022年10月，参观人数达58661人次。特别是2022年10月数字化转型月期间，参观人数达到6216人。可以说，3D虚拟展会是一种合适形式，满足年轻人参观体验需求。

越南文化、体育和旅游部部长阮文雄强调，越南拥有丰富多样的文化遗产。越南也有一支充满抱负和创新精神的年轻劳动力，他们可有效利用所有资源来保护和提升文化遗产的价值，改善遗产所在地的社区生活水平，为地方乃至全国经济社会发展做出贡献。

目前越南有8处遗产被联合国教科文组织承认为世界遗产。其中5处是文化遗产、2处是自然遗产、1处是双重遗产。越南还有14项被联合国教科文组织列入非物质遗产。这些遗产有助于丰富越南各民族特色，提升越南文化在国际上的地位和影响力。

世界旅游奖组织曾三次将越南评为“世界领先遗产目的地”，强调越南遗产资源对国际社会的吸引力，证明了越南在保护和发扬国家遗产价值方面取得的成就，进而树立国家旅游品牌，提升越南旅游业的地位。

越南旅游总局副局长范文水表示，越南有近8000个传统节日，每个节日都与当地遗产息息相关。这是旅游业发展的重要资源和重要“文化产品”。数字化转型是向国际友人宣传一个安全、友好的越南文化和国家形象的重要途径。旅游业的一贯观点是在保护与发扬遗产价值中坚持可持续发展原则。（完）