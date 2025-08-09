推崇越南语：旅居俄罗斯乌法市越南人发挥好传承根脉与融入社会的双重角色

目前旅居巴什科尔托斯坦共和国乌法市越南人数达近2000名，被视为俄罗斯较大的社群之一。许多家庭已经在这里定居20至30年，并发展到了第二代、第三代。

尽管许多人已经获得俄罗斯国籍，但旅居乌法市的越南人社群依然高度重视通过越南语培训班保持民族特色且维系与祖国的联系。另一方面，乌法还开创了一种被称为先锋模式的融合方式——为越南侨胞教授俄语。

由旅居乌法越南人协会支持和举办的越南语培训班已持续多年。目前有60名不同年龄段的孩子在由德英老师授课的越南语班学习。越南语培训班是完全免费的，唯一的“学费”是学生们在学习期间至少会说和写越南语。

德英本人已大学毕业，虽然所学专业并非师范，但凭借自身的热情与自学能力，德英老师已经坚持授课四年。德英老师在教授越南语的同时还讲授越南文化价值和风俗习惯，逐步建立那些甚至从未回过祖国的孩子们对越南根源的认知。

越南语培训班在孩子们放暑假期间定期开设。仅经过几节课，孩子们就能用越南语进行简单交流，并能写出自己的名字。

红姐的13岁女儿正在上越南语课，她鼓励女儿认真学习越南语，以便将来在需要时能够迎来在越南的就业机会。

旅居乌法市越南人协会副主席范氏劝表示，开设越南语培训班的原因是，该协会明确融入当地社会非常重要，但保持文化和越南语同样也是十分重要。

旅居乌法市越南人社群不仅致力于保持自身文化认同，也明确认为融入当地社会是当务之急。因此，除了为孩子们开设越南语培训班外，越南人社群还为家长们开设俄语培训班。（完）