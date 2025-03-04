推动越韩司法领域数字化转型合作

黎明智对两国无论是在双边还是多边层面上的政治、外交、国防、安全、经济、文化等各个领域的合作迅速、有效发展感到高兴。

黎明智强调，韩国是越南在各领域上的重要合作伙伴。迄今，韩国已成为越南最大投资国，截至2024年4月，韩国投资注册总额达860多亿美元，占越南外商直接投资总额的18%以上。韩国也是越南第二大官方发展援助（ODA）来源国、第三大劳务合作与贸易伙伴。越南与韩国双边贸易额从2023年的794亿美元提升为2024年的867亿美元，增长9.2%。

黎明智表示，希望韩国大使将成为两国最高法院之间快速有效的信息交换“桥梁”，从而为两国法院提供关于审判经验和信息技术应用经验交流的机会。黎明智希望韩国加强在电子调查、电子证据、高科技犯罪和跨国犯罪等方面的技能和经验交流和培训支持。

韩国驻越大使崔英三希望继续发展双方的合作关系。韩国政府、韩国最高法院、大使馆和韩国国际合作机构（KOICA）始终关注并愿与越南法院合作，支持相关合作项目，特别是数字化转型和信息技术应用领域的各项合作项目。

崔英三希望越方继续在投资、生产、经营及办理相关手续以及韩国公民保护等方面为韩国企业提供支持和创造便利条件。（完）