推动越韩关系向更实质、全面和高效方向发展

越共中央总书记苏林对韩国进行国事访问前夕，越南外交部常务副部长阮明宇就此访接受了媒体记者的采访。





阮明宇谈到此访的目的和意义时表示，应大韩民国总统李在明的邀请，越南共产党中央委员会总书记苏林与夫人和越南高级代表团将于2025年8月10日至13日对韩国进行国事访问。这是苏林就任新职务后首次对韩国进行国事访问。苏林是韩国新政府上台之后，首位访韩的外国领导人，体现了韩国对苏林个人和越韩关系的高度重视。



阮明宇表示，此次访问将为双方深入开展战略沟通、明确推动两国关系实质性、全面性和高效发展的方向与举措创造契机，同时拓展科技创新等新兴合作领域，切实造福两国人民，并为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。

特别是，苏林总书记此访更彰显了越南独立自主、多边化、多样化、主动积极融入国际社会的外交路线，也是落实越共中央政治局关于新形势下国际一体化工作的第59号决议的重要外交活动。



阮明宇相信，此访将取得圆满成功，为增进两国政治互信、提升务实合作水平作出重要贡献。同时，此访将开拓科技、创新、数字化转型等新的合作领域，包括半导体能源、人工智能合作以及文化产业经验交流与发展合作，切实造福两国人民和企业界。



阮明宇对过去两国关系所取得的突出成果做出评价时表示，可以说，建交30多年来，越韩关系已成为一种特殊、高效且实质性的典范关系。两国关系框架已达到最高水平，即全面战略伙伴关系，政治互信度极高，以及多领域务实合作为两国人民和企业带来了切实利益。

在政治外交领域，两国保持各层级和高层代表团互访与接触，推动政治、国防安全等领域的合作机制轮流开展。经贸投资继续是双边合作的重要支柱之一。韩国目前是越南最大投资来源国和第三大贸易伙伴，越南则是韩国官方发展援助的首要优先伙伴。两国在人文交流领域取得全方位突破，各领域合作呈现"量质齐升"的良好态势：



在科技创新领域，越韩两国合作取得突破性进展，重点合作项目包括：国家创新中心支持项目、和乐越韩科技研究院（VKIST）、芹苴科技孵化器等。同时，两国在劳务与人文交流的合作持续发展，满足双方的需求。目前，约有35万越南人在韩生活，约有20多万韩国人旅居越南，两国约100个地方建立了友好关系。另外，双方在地区和国际论坛上就共同关心问题的战略协调日益紧密，为地区和世界的和平稳定与发展作出贡献。（完）