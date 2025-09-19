推动越南与意大利经贸投资合作迈上新台阶

越南财政部长阮文胜在论坛上表示，2024年越南国内生产总值（GDP）增长7.09%，位居东盟和世界前列。2025年经济继续保持积极态势，第二季度GDP增长7.96%，有望实现全年8%以上的目标。

外国直接投资和间接投资保持良好势头。前8个月，越南外资总额达261.4亿美元，同比增长27.3%。证券市场总市值相当于GDP的103.75%，流动性居东盟首位，日均成交额超过11亿美元。越南不断完善法律框架，实施改革，为外国投资者创造更多便利。



阮文胜强调，自2013年建立战略伙伴关系以来，越意双边关系发展良好，成为欧洲地区合作的典范。意大利目前是越南在欧盟的第三大贸易伙伴。2025年前7个月，双边贸易额超过43亿美元，同比增长5.1%；其中，越南对意出口31亿美元，进口12亿美元。



在投资方面，意大利在越南共有162个项目，注册资本6.24亿美元，在151个投资来源国和地区中排名第32。反之，越南在意大利有11个项目，投资总额近70万美元。



在论坛上，伦巴第大区政府秘书长 拉法埃莱·卡塔内奥（Raffaele Cattaneo）表示，随着米兰直航开通，越意经贸往来更加便利，为两国企业扩大合作创造了机遇。他希望加强伦巴第与越南部分地方的合作，推动交流与投资。



阮文胜表示，越南政府正大力完善经济体制，改善营商环境，打通发展瓶颈，推动经济结构转型，发挥传统和新兴增长动力。越南正聚焦四大支柱：科技创新和数字化转型；积极有效的国际融合；建设透明完善的法律体系；推动私营经济成为国民经济的重要动力。



他同时强调，越意经贸投资合作潜力巨大。越南优先吸引绿色经济、数字经济、循环经济、知识经济，科技创新、新能源与可再生能源，国际金融与绿色金融，农业与高新工业等领域的投资项目。



论坛上，越南驻意大利大使馆代表及意大利-越南商会（CCIV）秘书长沃尔特·卡夫伦吉（Walter Cavrenghi）介绍了双边合作机遇。部分意大利企业代表也强调了自身优势，并表示愿与越南企业进一步加强合作。（完）