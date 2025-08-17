推动越南—不丹关系走深走实

应越南国家主席梁强及夫人的邀请，不丹国王吉格梅·凯萨尔·纳姆耶尔·旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）与王后将于2025年8月18日至22日对越南进行国事访问。这是自2012年两国建立外交关系以来，不丹国王与王后首次对越南进行国事访问。此访旨在推动两国关系走深走实，促进双方在未来进一步拓展合作潜力领域。



被誉为“世界上最幸福的国家”，不丹以其淳朴、祥和的生活方式而闻名，全国大多数民众信奉佛教。不丹是最早将公民幸福置于首位的国家之一，而不是单纯关注国内生产总值（GDP）及其他经济指标。该国以独特的发展模式而突出，以“国民幸福指数” （GNH）作为衡量国家发展的重要标准。



越南与不丹于2012年1月19日正式建立外交关系。两国始终保持着良好的友好关系。自建交以来，越南始终重视与不丹的关系，并将不丹视为在实现绿色增长和保持“幸福指数”方面的先行国家之一。不丹则始终将越南视为优先推动双边关系的重要伙伴，同时希望借鉴越南的发展经验。



两国高层领导人经常在重大节日期间互致贺电。双方代表团互访和接触频繁，其中值得一提的是，2016年9月，不丹国民议会（下院）议长吉格梅·章波访问越南并出席在河内召开的亚太地区会议；2019年5月，不丹国家委员会（上院）主席塔希·多尔吉(Tashi Dorji)正式访问越南并出席联合国卫塞节；2023年6月，越南驻印度兼驻尼泊尔和不丹大使阮清海赴不丹递交国书；2024年9月，不丹驻泰国兼驻越南大使金桑·多吉赴越南递交国书等。



近年来，两国努力加强经贸合作，双边贸易额约为每年2万美元。越南主要向不丹出口木材、机械设备、工具、零部件及其他部分商品。越南目前在不丹有2个投资项目，注册资本总额为93.7万美元。

两国在农业、旅游、文化、教育、科技、数字化转型和绿色发展等领域合作潜力巨大。目前，双方正考虑建立两国外交部间的磋商机制，并签署若干合作协议作为合作基础，如航空服务合作协定、两国民航局合作备忘录。不丹有意进口越南的农产品、消费品、服装、食品、电子产品等，并欢迎越南企业投资不丹经济特区格列普正念城市(GMC)，同时扩大两国在联通、旅游、宗教、文化和佛教等方面的合作。



目前，越捷航空已开通若干包机航班，将旅游团体运送至不丹；不丹航空也计划在旅游旺季开通直航航线。



在多边论坛上，两国始终保持密切协调与相互支持，并不断加强合作，特别是在联合国、亚太议会论坛（AIPA）、亚洲议会理事会（APA）等机制，以及其他地区和国际共同关心的问题上。



在良好友好关系的基础上，不丹国王吉格梅·凯萨尔·纳姆耶尔·旺楚克与王后于2025年8月18日至22日对越南进行的国事访问，是两国关系中的一件具有重要意义的事件。此次访问体现了不丹对两国友好与合作关系的高度重视，也彰显了越南在地区中的作用和地位，同时也展现了越南对不丹关系的重视。越南始终希望推动与南亚各国的关系发展，其中包括不丹。



此访旨在推动两国关系走向深入、务实，尤其在经贸、投资、农业与绿色发展、可持续旅游、文化、宗教，以及在多边论坛上的合作与相互支持等领域。



越南外交部发言人范秋姮表示，在访问期间，不丹国王预计将与国家主席梁强举行会谈，并将会见越共中央总书记苏林、政府总理范明政、国会主席陈青敏，并出席部分重要活动。（完）