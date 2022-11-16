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推动西原地区快速和可持续发展
会议将于11月20日召开，并由政府总理范明政和政府常务副总理范平明主持。各部门、地方、企业协会、国内外投资者等领导代表出席。
这是一场以“绿色-和谐-可持续发展”为主题的“三位一体”会议。会议将公布政府落实第23号决议的行动计划，同时还要促进投资、呼吁各国投资者、国内外商业协会以及发展合作伙伴与政府并行开展对西原地区的社会经济发展具有重要意义的投资计划和项目。“这次会议是西原地区经济社会发展的一个非常重要事件，为“祖国西部篱笆”、“印度支那屋脊”创造“新机遇”，陈维东副部长分享道。
此外，在11月19日至20日将举办“绿色-和谐-可持续发展西原”的艺术图片展，旨在介绍西原地区的风土人情，刻画富有西原同胞的文化精神生活中的典型之美。
然而，该地区经济社会发展仍然存在不足之处，并面临许多困难和挑战。经济增长速度欠缺可持续发展，并趋于放缓，人均地区生产总值（GRDP）在6个社会经济区域中仍然是最低的。
为了克服这些不足之处以及激发西原地区的潜力、优势和资源，中央政治局发布第23-NQ/TW号决议，旨在以绿色、循环经济、富有民族文化特色、吸引国内外游客的特殊目的地为主导将西原建设成为快速、可持续发展的地区。在科技、改革创新、数字化转型等基础上促进高校的农业经济，形成一批具有国际品牌的大型农产品加工中心。基本形成重要的交通基础设施、数字基础设施。文化机构体系不断升级。基本解决少数民族住宅基地和生产用地问题。人民物质和精神生活得到改善。森林生态体系得到保存和发展。边境地区的国防和安全得到维护，政治安全、社会秩安得到稳定维护。党组织、政治体系和民族大团结得到巩固和加强。政府正在快速签发落实该决议的行动计划。
预计，在会议上将举行计划投资部与发展合作伙伴关于西原地区可持续发展合作协议的移交仪式，并向国内外投资者移交谅解备忘录、注册许可证。（完）