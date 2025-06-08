推动新阶段的越法友谊与合作

于6月8日至11日在法国出席“联合国支持实现可持续发展目标14：保护和可持续利用海洋及海洋资源以促进可持续发展”会议（又称第三届联合国海洋大会-UNOC3）期间，越南政府总理范明政将开展各项双边活动。这是越南与法国于2024年10月将双边关系提升至全面战略伙伴关系以来越南政府总理范明政首次访问法国，有助于在新阶段进一步深越法之间的关系。

政治外交关系不断走向深入

越南与法国于1973年4月12日正式建立外交关系。五十多年来，越法关系发展进程中留下了诸多重要里程碑。两国于2013年将关系提升为战略伙伴关系，并于2024年进一步提升为全面战略伙伴关系，使法国成为欧盟中首个与越南建立最高级别关系的国家。自双方关系升级为全面战略伙伴关系以来，越法各级代表团互访活动显著增加。仅在升级后的六个月内，就有10个法国代表团访问越南，其中包括4个政府和部级代表团，以及6个来自法国重点优势领域的企业代表团。

近期最引人注目的事件是2024年10月，时任越共中央总书记、国家主席苏林对法国进行正式访问，并出席第19届法语国家组织峰会。在此期间，两国宣布将双边关系提升为全面战略伙伴关系，使法国成为欧盟首个与越南建立全面战略伙伴关系的国家，为双方关系迈向更深入、务实和高效发展奠定了坚实基础。

紧随其后的是2025年5月25日至27日，法国总统埃马纽埃尔·马克龙偕夫人对越南进行国事访问。这是自1973年建交以来法国总统第五次访问越南，也是马克龙总统就任以来首次访越。此次访问充分体现了法国对越南在东南亚地区以及在其“印太战略”中的重要地位和作用的高度重视。越方隆重接待法国总统及夫人来访，表明越南始终如一地重视并希望进一步深化与法国的全面战略伙伴关系，使其更具深度、实质性和成效。

在党际交往方面，越南共产党与法国共产党长期保持着密切的传统关系。此外，两国还保持多个对话与合作机制，如安全防务战略对话、年度高级别经济对话、战略与国防合作对话、地方合作会议、政治磋商和海洋对话等。

越南与法国对许多国际和地区问题上持有共同立场，都支持多边主义，并在联合国、东盟-欧盟、法语国家共同体等国际组织中密切协调与合作。

经贸合作成为一大支柱



目前，法国是越南第四大贸易伙伴、第二大投资来源国，同时是越南最大的双边官方发展援助（ODA）提供国。1993年至2022年期间，法国向越南提供了总额达167亿欧元的优惠贷款，平均每年1亿欧元，重点投向基础设施、技术转让、农业、绿色工业和金融等领域。

双边贸易额在过去10年增长超过50%，2024年达54.2亿美元，2025年前4个月达17.9亿美元。两国正在有效合作并充分利用《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA），帮助越南商品巩固在欧洲市场的地位，同时为越南商品进入法国市场敞开大门。

在投资领域，目前法国在越南有700个投资项目，注册总资本达39.5亿美元，在对越投资的147个国家和地区中排名第16。目前有超过350家法国领先企业和集团在越南运营。众多法国大型集团希望参与越南的项目投资，特别是在核能、战略基础设施、城市交通、铁路、航空航天、可再生能源、应对气候变化、高科技和关键矿产等领域。越南在法国也有20个投资项目，注册总资本为3893万美元。

国防与安全合作也是两国关系的重要支柱之一，体现在参谋会议、安全对话和军官培训等方面。值得一提的是，2024年，法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼出席了奠边府大捷70周年纪念活动（2024年5月），这是一个重要标志，显示出法国希望与越南共同搁置过去，展望未来。