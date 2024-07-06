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探索宁平省发焰石教堂
发焰石教堂不仅是金山地区教民共同精神文化活动的场所，也是吸引远近游客前来参观的地标性建筑。
这不仅是东西方建筑艺术的和谐而独特的结合，更是祖先为后人留下的奇迹。
发焰石教堂的结构
发焰石教堂始建于19世纪末。发焰石教堂建筑群包括池塘、方亭、一座大型教堂、四座侧教堂、三个人造石洞和一座石头教堂等。
发焰大教堂用石头和铁木建造而成。木材从乂安、清化、山西等多个省市运往这里。石头取自距离发焰30 公里的善养山。其他比较稀少的石头取自 60 公里外的清化省的一座山。
19世纪末，重量达到7吨的树木和重达20吨的石板，都是通过简易的运输方式运到施工场地的。
发焰大教堂建筑群雕刻精美，建筑物上处处可见松树、菊花、竹子、荷花等图案。
教堂内中的所有木工、装饰以及两侧的墙壁都是大铁木制成。屋顶覆盖着鱼鳞瓦，这是寺庙中最常见的一种传统瓦片。
发焰石教堂的建筑亮点是东西方建筑的融合之美。该教堂呈王字形。空间布局带有东方风格，前有水后有山，是人们眼中的福泽之地。
方亭
方亭是发焰大教堂建筑群中被认为是建筑杰作的精美之地。
这座长24米、高25米、深17米、高3层、由多片整块青石板拼成的方亭让刚刚走进院子的游客赞叹不已。
底层最大，全部由方形青石砌成，分为三个空间，每个空间都有一块（Sập đá）平板巨石，中间的石板最大，长4.2米，宽3.2米，厚0.3米。
二楼悬挂着一架大鼓。三楼悬挂1890年铸造的一口高1.4米、直径1.1米、重达2吨的大钟。
方亭的屋顶不像西方天主教堂那样的高耸塔楼，而是古老的低矮弧形屋顶，就像越南村庄的寺庙和祠堂的屋顶。方亭的两块外墙是竹子形状的石栏，下层的外墙上有描绘耶稣从进入耶路撒冷到升天故事的浮雕。
圣母玛利亚之心教堂（石教堂）
说起发焰大教堂，不得不提到石头教堂（亦称圣母玛利亚之心教堂）。该建筑长15.3米、宽8.5米、高6米，是该遗址群中最早建造的建筑。
之所以被称为石教堂，是因为这座教堂从地基、墙壁、柱子、门栏、塔楼或祭坛等的一切都是用石头建造而成的。
石教堂内有许多精美的浮雕，尤其是松、梅、菊、竹四君子的雕刻，象征着一年四季的时节及其独特之美。
大教堂
该建筑群的中心和亮点是 1891 年竣工的大教堂，现在是发焰主教的大教堂。
教堂全长74米，宽21米，有4个雕刻精美的屋顶和6排铁木柱，中间两排柱子高达11米，每根重约10吨。
主祭坛长3米、宽0.9迷、高0.8米的整块石板，三面刻有花草图案。
发焰大教堂的建筑与西方教堂相似的共同点是教堂较长，其余采用传统装饰的风格。
塔顶铺有鱼鳞瓦，体现了东方与西方哥特式建筑风格的微妙结合。
另一点值得一提的是教堂内木制祭坛上的镀金漆，让人联想起越南传统的祭祀空间。
除上述建筑物外，大教堂左右两侧各有两座小教堂相邻，包括圣彼得教堂、圣约瑟夫教堂、圣博斯科教堂和耶稣之心教堂等。每座教堂的外观和内部设计都有所不同。
发焰大教堂北部的三个人造石洞是用不同大小的石块建造而成的，保留了其自然外观。洞内有大型雕像等。
历经100多年的沧桑，饱受自然灾害和战争的影响，但这座建筑物至今依然坚固，保持着原始的状态。
发焰教堂于1988年被列入国家级文化历史遗址名录。
凭借宏伟的建筑物、西方教堂建筑与东方传统建筑的和谐而精致的结合，发焰教堂建筑群已成为宁平旅游不可或缺的一部分，为游客探索该地方创造了一种有趣的体验。（完）