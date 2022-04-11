探索世界文化遗产美山——古占婆寺庙群

越南广南省世界文化遗产美山是越南中部遗存的占婆塔各种艺术建筑的集合体。它没有柬埔寨的吴哥窟、缅甸的蒲甘和印度尼西亚的婆罗浮屠那么雄伟壮观，但其以占婆族特色宗教艺术价值依然在东南亚地区艺术事业中占有重要地位。



美山遗迹区建于四世纪末至 十三世纪。 1979 年 4 月 29 日，越南文化与信息部签发第 54号决定（54VH/QD），公认美山为艺术建筑遗迹。



美山圣地位于维川县维富乡美山村，距岘港70公里、会安40公里，正是全越南最大规模的宗教遗址、东南亚最重要的宗教圣地之一，并是研究古占婆国艺术及其发展过程的主要地方。

美山是占婆王国最重要的圣地，直到1885年，才被一个法国人无意间发现。1898年，法国派专家到美山考察，并研究这里的碑文记载。公元4世纪末,占婆国王在美山建起了宗教寺庙，此后各个世纪的占婆王也不断新建和重修。从7世纪到13世纪在这里建起了约70个寺庙，使美山成了占婆国的宗教圣地。



从公元三世纪到十二世纪，美山寺庙一直是占婆王国的统治中心，它囊括了现存的占婆王国时期最古老最庞大的建筑群。这些寺庙古塔都修建于1500年前，此处的挖掘工作表明，早在公元4世纪，当时死去的国王就已经被埋葬于此了。

建筑之外，美山寺庙群中的占婆文物令人目不暇接，美山最奇妙之处就在于占婆艺人的建塔技术、石砌雕刻艺术和审美观。总体来说，美山寺庙遗址有三大建筑群，规模很大，其建造和雕刻风格与越南其他地区的建筑差异十分明显。



美山的大部分建筑群和雕塑都受到了印度教的影响。大部分塔庙朝东——旭日东升，众神的居所； 也有少数几座朝西或东西方向的塔庙，其表达了各位国王驾崩后被封为神的来世思想和对祖先的怀念。



进入美山圣地遗址，首先是发自内心的惊讶和赞叹。无法想象，这样一片人烟稀少的茂密林区，竟然隐藏着如此精美绝伦的建筑遗迹，不能不让人感叹艺术的伟大和历史变迁的无情。从总体上看，美山圣地遗址群散乱地分布在几个相对较远的地点，但彼此之间又似乎遥相呼应。



1999年12月，美山圣地获联合国教科文组织列入“世界文化遗产”目录。（完）