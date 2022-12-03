把北江省北江市建设成为绿色智慧城市

北江省北江市人民委员会主席邓廷欢表示，北江市正调动广泛的社会资源，有效落实《2021-2030年北江市建设发展提案》。其中，有效实施城市发展计划，完善二线城市标准，向一线城市标准迈进，创建绿色智慧的城市。

与此同时，注重吸引拥有财力和经验的投资者，在智慧和现代化的新城区、高层住宅项目及文化体育大型项目创建城市亮点，同其他部门配合制定2021-2030年城市发展特殊机制。



北江市还建议计划投资厅向省人民委员会提出有关在该省2021-2025年中期公共投资计划中，补充4个重点交通基础设施项目的申请。4个重点交通基础设施项目分别投资总额约3000亿越盾的293号省路扩建项目；投资总额约9000亿越盾的城市环路项目；投资总额约2500亿越盾的主干道项目和投资总额约1650亿越盾的黄文树路延申项目。



截至2022年9月底，北江市已完成多项详细规划，包括第15号小区及水面绿化带详细规划、综合住宅城区和北江国际贸易中心详细规划等，将城市详细规划的覆盖率提高到80%左右。



北江市每年都对朝着紧凑型城市方向对中心区发展规划进行研究，增加投资，发展公共空间和社会设施，如公园系统、绿树、水面、文化体育和娱乐设施等。



目前，北江市正向紧凑型城区方向对1号分区（市中心）进行规划，确保遵守现有标准；重点投资居住区基础设施，新建、改善升级各坊文体基础设施。



北江市人民委员会主席邓廷欢表示，目前该市正在建设城市规划 GIS 数据库。在2020-2025年及后续几年，朝着绿色智能城市方向制定城市发展计划。其中，建设智慧城管中心，为城市规划管理工作提供服务。

北江市按照一类城市标准重点建设技术基础设施体系，美化人行道，绿化改造，将马路电线电缆悬挂整理安全。



进一步关注2020-2025年城市绿化改造计划，促进排水系统的改造，处理废水，建设生活垃圾转运站等。



在积极实施智能城市运营中心（IOC）建设的同时，北江市还注重投资建设智慧城市基础设施。目前，已完成安装安防监控摄像头系统、交通信号灯，在122条马路上安装和更换照明系统，建立免费 Wifi 点等。（完）

北江省北江市人民委员会主席邓廷欢表示，北江市正调动广泛的社会资源，有效落实《2021-2030年北江市建设发展提案》。其中，有效实施城市发展计划，完善二线城市标准，向一线城市标准迈进，创建绿色智慧的城市。

与此同时，注重吸引拥有财力和经验的投资者，在智慧和现代化的新城区、高层住宅项目及文化体育大型项目创建城市亮点，同其他部门配合制定2021-2030年城市发展特殊机制。

北江市还建议计划投资厅向省人民委员会提出有关在该省2021-2025年中期公共投资计划中，补充4个重点交通基础设施项目的申请。4个重点交通基础设施项目分别投资总额约3000亿越盾的293号省路扩建项目；投资总额约9000亿越盾的城市环路项目；投资总额约2500亿越盾的主干道项目和投资总额约1650亿越盾的黄文树路延申项目。

截至2022年9月底，北江市已完成多项详细规划，包括第15号小区及水面绿化带详细规划、综合住宅城区和北江国际贸易中心详细规划等，将城市详细规划的覆盖率提高到80%左右。

北江市每年都对朝着紧凑型城市方向对中心区发展规划进行研究，增加投资，发展公共空间和社会设施，如公园系统、绿树、水面、文化体育和娱乐设施等。

目前，北江市正向紧凑型城区方向对1号分区（市中心）进行规划，确保遵守现有标准；重点投资居住区基础设施，新建、改善升级各坊文体基础设施。

北江市人民委员会主席邓廷欢表示，目前该市正在建设城市规划 GIS 数据库。在2020-2025年及后续几年，朝着绿色智能城市方向制定城市发展计划。其中，建设智慧城管中心，为城市规划管理工作提供服务。

北江市按照一类城市标准重点建设技术基础设施体系，美化人行道，绿化改造，将马路电线电缆悬挂整理安全。

进一步关注2020-2025年城市绿化改造计划，促进排水系统的改造，处理废水，建设生活垃圾转运站等。

在积极实施智能城市运营中心（IOC）建设的同时，北江市还注重投资建设智慧城市基础设施。目前，已完成安装安防监控摄像头系统、交通信号灯，在122条马路上安装和更换照明系统，建立免费 Wifi 点等。（完）