“感受会安夏天”海洋节正式开幕 清化省涔山狂欢节热闹开场

18日晚，题为“感受会安夏天”的2022年海洋节开幕式和会安-绿色旅游计划启动仪式在广南省会按时锦安坊安庞海滩举行。



“感受会安夏天”的2022年海洋节是2022年广南国家旅游节计划中最具特色的活动，期间举行许多具有吸引力，启动海洋旅游季节的活动，特别是音乐会和海洋美食节。



音乐会和海洋 美食节共设25个亚洲和欧洲美食展位。此外还举行放风筝节、“感触之舞”狂欢节、民歌歌唱比赛、“占婆岛——传奇绿岛”主题活动、“会安人与家乡海岛”图片展、“海岛色彩”绘画比赛、新成集市、瑜伽体验和海上体育运动等。



会安市人民委员会副主席阮文灵期望，该活动将有助于丰富“广南-绿色旅游目的地”国家旅游年产品。



在“感受会安夏天”海洋节开幕式上，会安市启动了“广南-绿色旅游目的地”绿色旅游计划启动仪式，呼吁当地居民和游客响应旅游旅游，开展环境友好型活动、保护环境和可持续发展旅游。

*此外，18日下午，2022年涔山狂欢节在清化省涔山市举行。该活动由涔山市人民委员会同太阳集团（Sun Group）联合举行。



18日16时，花车团和欧洲舞蹈演员已让涔山市胡春香沿海街热闹起来。今年涔山狂欢节吸引了国内和来自乌兹别克斯坦、乌克兰、巴西、摩尔多瓦、哥伦比亚、古巴、阿根廷和格鲁吉亚等国家的近100名演员参加。舞蹈演员们和花车团在胡春香街上游行和跳起舞，让游客沉浸在著名歌曲的音乐之中。



今年是第三次狂欢节在涔山举行。今年涔山狂欢节将自6月18日至19日16时30分至18时30分两个时间段举行。（完）