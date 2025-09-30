意大利马西莫剧院乐团艺术家首次在越南演出

这是首都观众第一次有机会欣赏由马西莫剧院乐团艺术家们演绎的古典音乐。在指挥阿尔贝托·马尼亚奇（Alberto Maniaci）的带领下，两位歌剧演唱家费德丽卡·圭达（Federica Guida）和马泰奥·法尔切尔（Matteo Falcier）也将联袂登场。



“意大利之谜” 音乐会将带来罗西尼、威尔第、多尼采蒂和贝利尼等大师的不朽旋律，引领首都观众踏上一段浪漫、悲壮而充满戏剧性的旅程。在这里，19世纪意大利音乐将通过当代意大利顶尖艺术家的青春与激情得以重现。这也是音乐联结力量的生动体现：跨越空间与时间，超越语言差异，汇聚并传递古典音乐的永恒之美。



马西莫剧院乐团（Orchestra of the Teatro Massimo）以歌剧与交响乐的卓越表现而闻名，不仅出现在剧院的音乐季舞台上，也曾登上世界众多享有盛誉的舞台。数十年来，乐团曾由弗兰科·卡普阿纳（Franco Capuana）、詹安德烈亚·加瓦泽尼（Gianandrea Gavazzeni）、图利奥·塞拉芬（Tullio Serafin）等音乐大师执棒，并与保罗·欣德米特（Paul Hindemith）、皮埃尔·蒙特厄（Pierre Monteux）、奥托·克伦佩勒（Otto Klemperer）等国际传奇同台演出。



据还剑湖剧院介绍，凭借细腻、富有戏剧张力且洋溢抒情气息的表演风格，结合歌剧与交响乐艺术的辉煌传统， “意大利之谜”音乐会不仅将为首都河内观众带来一场意大利音乐之美的盛宴，更将成为富有意义的文化外交桥梁，为未来越意之间的艺术家交流与演出项目合作开启新机遇。（完）