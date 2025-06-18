德国对越南开发可再生能源人力资源投入5000万美元

6月18日，平定省人民委员会主席范英俊与德国GEO集团、O-DOOR越南公司董事长就在平定省建设可再生能源人力资源培训与发展中心召开工作会议。

会上，GEO集团亚洲地区营销和销售总监Homan Seyedin透露，GEO 是世界最现代涡轮机项目研发的领先单位。他表示，未来，GEO将把其先进技术转让给越南，平定省是直接接管这些技术的单位。

GEO集团将在平定省建设两座示范风力发电机和1家配件工厂，既开展研发活动，又向越南转让技术。

平定省人民委员会主席范英俊在会上强调，今日的签约不仅标志着平定省与国际投资者之间的合作，而且体现了将平定省打造成为本地区领先清洁能源中心和绿色人力资源培训中心的决心。

目前，上述项目的相关法律问题和手续基本完善，预计7月20日后获得投资许可证。

GEO集团董事长弗朗茨·约瑟夫·克拉斯（Franz Josef Claes）对越南尤其是平定省可再生能源发展潜力充满信心。同时，希望该中心不仅能为越南培养人力资源，而且成为整个东南亚地区享有盛誉的枢纽。GEO集团承诺将引入国际领先技术，推动建立完整的循环再生产业体系。

会上，平定省人民委员会主席范英俊与GEO集团董事长、O-DOOR越南公司经理签署关于投资建设可再生能源人力资源培训与发展中心的谅解备忘录。

该中心预计将达到国际标准，每年能够在风能、太阳能和绿色氢能领域提供数千名获得全球风力组织（GWO）认证的技术人员。

该培训中心不仅是一个教育工程，也是平定省塑造其作为中部地区可再生能源和创新中心地位的战略举措。（完）