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德国媒体报道气候变化对越南咖啡种植的影响
越通社驻德国记者援引文章报道，由于受气候变化的长期影响，越南西原地区灌溉用水日益稀缺。天气反复无常，不适合咖啡各阶段的生长，导致咖啡的产量和质量下降，因此以欧洲市场为主的咖啡出口持续下降。2018年越南咖啡出口量达188万吨，2019年降至161万吨，2020年继续下降至157万吨，去年降至152万吨。
文章中表示，目前越南有关部门和非政府组织正在努力寻找解决方案，以提高越南咖啡产业的承受力，促进咖啡产业的可持续发展。越南农业与农村发展部启动了2021-2025年间咖啡补种项目，并在约10.7万公顷的咖啡种植面积上补种对病虫害具有更强抵抗力、更能适应气候变化的新品种。
咖啡在越南与柬埔寨和老挝接壤的高地生长良好，仅在这一地区就有大约 150万人从事咖啡生产。越南目前是世界第二大咖啡生产国（仅次于巴西），也是世界上最大的罗布斯塔咖啡生产国。越南咖啡的消费者遍布全球约80个国家，越南咖啡产量的 40%出口到欧洲。德国是最重要的出口市场，2021年对该市场出口的咖啡占越南咖啡出口总量的15%。据德国联邦统计局的数据，2021年，德国进口121万吨咖啡，其中17%是从越南进口的。（完）