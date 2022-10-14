德国媒体报道气候变化对越南咖啡种植的影响

德国西南部普法尔茨地区的《Die Rheinpfalz》日报日前刊登了关于气候变化对越南咖啡种植者造成严重影响的一篇文章。德国目前是越南罗布斯塔咖啡的最大出口市场。

越通社驻德国记者援引文章报道，由于受

气候变化

的长期影响，越南西原地区灌溉用水日益稀缺。天气反复无常，不适合咖啡各阶段的生长，导致咖啡的产量和质量下降，因此以欧洲市场为主的咖啡出口持续下降。2018年越南咖啡出口量达188万吨，2019年降至161万吨，2020年继续下降至157万吨，去年降至152万吨。

文章中表示，目前越南有关部门和非政府组织正在努力寻找解决方案，以提高越南咖啡产业的承受力，促进咖啡产业的可持续发展。越南农业与农村发展部启动了2021-2025年间咖啡补种项目，并在约10.7万公顷的

咖啡种植

面积上补种对病虫害具有更强抵抗力、更能适应气候变化的新品种。

咖啡在越南与柬埔寨和老挝接壤的高地生长良好，仅在这一地区就有大约 150万人从事咖啡生产。

越南

目前是世界第二大咖啡生产国（仅次于巴西），也是世界上最大的罗布斯塔咖啡生产国。越南咖啡的消费者遍布全球约80个国家，越南咖啡产量的 40%出口到欧洲。德国是最重要的出口市场，2021年对该市场出口的咖啡占越南咖啡出口总量的15%。据德国联邦统计局的数据，2021年，德国进口121万吨咖啡，其中17%是从越南进口的。（完）