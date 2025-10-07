强降雨导致河内市区出现超过100处积水点 多所学校紧急通知学生停课

据越南国家气象水文预报中心消息，河内地区现正出现中到大雨，伴随雷电，局部有特大暴雨。过去6小时的降雨量普遍在40至80毫米之间，部分观测站数据更高，如朔山站录得116毫米，上葛站录得91毫米。



预计从7日6时至11时，河内市仍将持续出现中到大雨并伴有雷阵雨，降雨量普遍为40至70毫米，局部地区可能超过100毫米；当晚至夜间，雨势将明显减弱。

气象部门提醒市民注意防范市区低洼路段可能出现的严重内涝。



受第11号台风“麦德姆”外围环流影响，7日清晨持续强降雨导致多地出现严重积水，河内多所学校已紧急通知学生停课，转为线上学习。



国家气象水文预报中心预计，未来3至6小时，河内仍将有中到大雨并伴有雷阵雨，普遍降雨量40至70毫米，局部可能超过100毫米。中心呼吁居民注意防范市区低洼路段的内涝风险。

10月6日下午，河内市教育与培训局发布第3号通知，要求各学校主动应对由第11号台风环流引发的强降雨。教育局建议各校校长及相关单位负责人根据当地实际天气、基础设施条件及交通状况，灵活决定教学安排（线下、线上或调整课程），全力保障学生安全。（完）